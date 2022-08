Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 23 a 28 de agosto de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 23 a 28 de agosto de 2022:

Áries

Viagens e novos caminhos que saem da rotina. É hora de se prevenir de impulsos e enganos que arruínam a relação.

Touro

Cuidado com a pouca a iniciativa, pois ao viver no automático você não percebe o que ´pe perdido. Hora de se abrir mais.

Gêmeos

Cuidado com pessoas que são ruins e podem tentar prejudicar o seu relacionamento de forma silenciosa e baixa. É hora de lutar por você e não abandonar o que deseja.

Câncer

Hora de ter cuidado com o ciúme e compreender melhor algumas situações. Tenha equilíbrio emocional para lidar com conflitos, principalmente os que envolvem outras pessoas.

Leão

Saiba proteger o que é importante e não se envolver com qualquer pessoa. Dificuldades são superadas quando você toma as rédeas.

Virgem

Tenha muita consciência sobre as situações que precisam ser superadas e comece a agir, não apenas com o coração, mas também com a consciência.

Libra

Existem mudanças de planos, novidades ou projetos. É hora de se conectar com a sua intuição para saber como agir da melhor maneira.

Escorpião

É importante saber agir em parceria e não tentar apenas dominar quem ama. Busque soluções para os problemas com diálogo.

Sagitário

Tendência a gastar energia em problemas e discussões; acalme os ânimos e aproveite melhor os bons momentos. Reflexões.

Capricórnio

A intimidade aumenta ou é importante ter tempo para concretizar algumas trocas. Tenha calma para colocar sentimentos em ordem e conseguir o que deseja.

Aquário

Cuidado com terceiras pessoas que podem atrapalhar o relacionamento, É hora de ser mais cumplice e ter um diálogo para tratar do presente e do futuro.

Peixes

A conexão e o desejo aumentam, assim como a intimidade. Reconciliações podem acontecer e são mantidas com a boa comunicação.

