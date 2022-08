Como está seu inglês? Site avalia gratuitamente seu nível conversação

Você sabe como está o seu nível de inglês? Ter um bom conhecimento do idioma é essencial para a vida contemporânea, seja para aproveitar melhor uma série, uma música ou mesmo na hora de concorrer a uma vaga de emprego.

Antes de voltar para o curso, é sempre bom ter uma noção de como anda sua compreensão no idioma. Nessas horas, muita gente aposta em algum teste online mesmo e checa como estão os famosos listening, reading e writing.

Mas e o speaking, como faz? Testar a conversação só mesmo em aula.

Ou não: uma plataforma online permite que você também faça esse teste, gratuitamente. O Speech Ace conta com um avatar que te faz perguntas e pede respostas reais em troca, avaliando a forma como você fala em inglês.

São levados em consideração seu vocabulário, suas escolhas de tempos verbais e a pronúncia em si. Ao receber uma pergunta, você conta com 30 segundos para elaborar uma resposta antes de começar a falar. Aí, basta enviar o áudio que o sistema dá uma nota.

É possível definir qual o tema das perguntas do teste, como entrevista de emprego, política ou mesmo questões divertidas.

Segundo a plataforma, as perguntas estão alinhadas com os requisitos dos principais testes de proficiência do mundo, como TOEFL e IELTS.

Como transferir arquivos do celular para o computador mesmo sem internet

El celular desbloqueado.

Quem tem iPhone sabe o quanto o AirDrop pode salvar: com ele, você pode transferir arquivos de um celular para outro ou mesmo entre dispositivo móvel e computador sem necessidade de estar conectado à internet.

Mas quem não está 100% equipado com produtos Apple - tem um PC Windows ou um celular Android - muitas vezes tem que recorrer a outras alternativas.

Nessas horas, é comum utilizar o email, drives (do Google Drive à iCloud, as opções são bem vastas) ou mesmo aquele “grupo do eu sozinho” no WhatsApp.

Mas tem um problema, sem internet nada vai para a frente. E agora, José? Descubra aqui uma alternativa!

