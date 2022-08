5 perfumes da Avon MELHORES que importados

A empresa Avon é uma das mais conhecidas do Brasil e possui perfumes com bom custo-benefício. Mas além disso, a marca também possui fragrâncias com qualidade de aromas importados. Confira cinco delas a seguir.

HerStory

O perfume é um especiado quente, com fundo amadeirado. As notas de topo são Pimenta de Bourbon, Flor de Pêssego e Bergamota. As notas de coração são Íris, Rosa e Immortelle e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Benjoim e Vetiver. Algumas pessoas comparam o aroma de HerStory com o importado La Vie Est Belle, da Lancôme. Porém, para o youtuber Taiguara Almeida, que elaborou essa lista, as fragrâncias são distintas.

Luiza Brunet Intensa

Uma fragrância com um aroma diferente, que não é agradável para todo mundo que sente. A fragrância amadeirada e sensual traz uma nota de baunilha em destaque. As notas de topo são Pimenta Rosa, Mandarina e Frésia. As notas de coração são Gergelim e Benjoim e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar Cashmere e Almíscar.

Surreal Garden

Outro perfume diferentão, traz aromas verdes e florais. As notas de topo são Folhas Verdes, Lima, Frésia e Ervilha. As notas de coração são Vitória Régia, Gardênia, Rainha da Noite, Jacinto e Jasmim e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Vetiver e Almíscar.

Incandessence Enjoy

Perfumes florais tem o costume de não fixar por longos períodos, porém, o especialista Taiguara diz que não foi o caso dessa fragrância. As notas de topo são Mandarina Italiana, Abacaxi e Pera. As notas de coração são Girassol, Gardênia e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar e Sândalo.

Far Away Royale

A fragrância pertence a uma das linhas mais clássicas da Avon, a Far Away. É o perfume perfeito se você deseja se sentir com ‘cheiro de rica’. As notas de topo são Extrato de Coentro, Ameixa e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Flor de Laranjeira e Néroli tunisiano e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Mirra e Bálsamo do Peru.

