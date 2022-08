Relacionamento: 7 dicas infalíveis para construir uma relação feliz com o parceiro, segundo especialista (Reprodução/Color Force)

Parece óbvio enxergar a felicidade ao entrar em um relacionamento apenas pela presença de um parceiro. Contudo, ter alguém não significa que sua companhia será o maior motivo de sua felicidade.

Existem diversos momentos difíceis os quais o casal é obrigado a enfrentar, revelando o que seria o oposto de ser feliz. Ter uma conexão de alegria e suficiência vai muito além do que um título/status de relacionamento. É necessário construir certo nível de maturidade para, então, lidar com outras bases do compromisso.

Embora você já saiba de tudo isso – e vem praticando dentro da relação – é necessário entender que se trata de um trabalho em conjunto. Não adianta uma parte ser a única interessada em melhorar a conexão, tomando o fardo total sobre si. Ambos precisam estar dispostos para a construção feliz de um relacionamento.

“Os relacionamentos exigem trabalho de cada parceiro, e é normal que os relacionamentos passem por momentos difíceis”, explica a Dra. Tchiki Davis ao Psychology Today. Com um toque de compreensão da psicologia humana, o casal pode superar até mesmo os obstáculos mais assustadores juntos.

Veja mais: Relacionamento: 4 CHAVES para se ter uma conversa difícil com o parceiro

De acordo com Davis, existem algumas atitudes capazes de fortalecer seu vínculo e aumentar a satisfação na relação – resultando em maior felicidade. Abaixo você confere todas as dicas!

7 dicas infalíveis para construir uma relação feliz com o parceiro, segundo a Dra. Tchiki Davis

1. Desenvolva uma forte conexão emocional: Ligações emocionais são fatores importantíssimos quando se trata de construir uma relação saudável – e, consequentemente, feliz.

2. Seja vulnerável um com o outro: Ser vulnerável revela cada vez mais a pessoa que você é por dentro, além de facilitar na intensidade da conexão emocional.

3. Seja honesto. Não baseie sua relação com mentiras: Você acredita que é possível um relacionamento feliz sem honestidade?

4. Lide com conflitos de forma saudáveis: “Chutar o pau da barraca” nunca é a opção ideal quando se trata de ser feliz na relação.

5. Não deixe sua relação cair no modo obsoleto. Mantenha-se buscando novidades: Invista em novas coisas em conjunto para a relação não cair no modo automático.

6. Resolva os problemas como um time: Problemas de casal precisa ser resolvido em conjunto, na busca da melhor solução.

7. Fale sobre seus objetivos e sonhos: Exponha suas vontades e troquem apoio em relação aos seus sonhos, sempre incentivando um ao outro.