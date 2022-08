Como transferir arquivos do celular para o computador mesmo sem internet

Quem tem iPhone sabe o quanto o AirDrop pode salvar: com ele, você pode transferir arquivos de um celular para outro ou mesmo entre dispositivo móvel e computador sem necessidade de estar conectado à internet.

Mas quem não está 100% equipado com produtos Apple - tem um PC Windows ou um celular Android - muitas vezes tem que recorrer a outras alternativas.

Nessas horas, é comum utilizar o email, drives (do Google Drive à iCloud, as opções são bem vastas) ou mesmo aquele “grupo do eu sozinho” no WhatsApp.

Mas tem um problema, sem internet nada vai para a frente. Ou então, pior ainda: aqueles arquivos muito pesado - vídeos ou fotos, por exemplo - podem sofrer perda de qualidade em transferências via WhatsApp.

E agora, José?

Bem, existe uma ferramenta gratuita que pode te ajudar. O LANDrop permite a transferência de arquivos entre dispositivos que estejam compartilhando a mesma rede wi-fi. Mesmo que internet tenha caído (alô, Vivo!), dá para seguir com a troca tranquilamente.

A plataforma está disponível para os sistemas operacionais iOS, Android, Mac OS, Windows e Linux (via atalho.xyz).

Além da imaginação: site gera foto de personagens ficcionais

Generated Photos (Foto: Reprodução)

Sabe quando você está assistindo um filme ou uma série em que os personagens são completamente diferentes do que você imaginou enquanto lia o livro ou a HQ?

É possível dar um jeito nisso: um site disponibiliza uma ferramenta online gratuita para gerar fotos de personagens ficcionais, a partir de inteligência artificial.

Você pode determinar as características físicas desse personagem, do molde da cabeça ao estilo de cabelo e até mesmo a idade. Veja aqui como ela funciona!

