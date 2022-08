Chef viraliza com dica para obter o máximo de crocância no bacon

Tem gente que luta para obter o bacon mais crocante possível, mas nunca consegue: ou ele acaba encharcado no óleo e fica mole, ou então fica carbonizado.

Seja qual for a dificuldade, o chef brasileiro Roice Bethel - mas que mora nos Estados Unidos desde pequeno - está viralizando entre internautas com a dica infalível para conseguir um bacon super crocante (via Metro UK).

Muita gente aposta em apenas fritar ou grelhar, mas o chef garante que o segredo está em ferver a carne.

Oi?

Parece um pouco contra-intuitivo, só que Roice afirma que com a técnica, o bacon atinge a consistência perfeita. “Se você quer bacon perfeitamente crocante, precisa fervê-lo. Eu sei que parece que não funcionaria, mas funciona”, diz ele, em um vídeo no TikTok.

Ele explica que isso se deve a composição do bacon. Quem é fanático pela peça, sabe que carne e gordura são o que compõem a carne, então é preciso fazer com que os dois fiquem igualmente crocantes.

“Há duas partes em cada pedaço de bacon, há o músculo que é a parte escura e a gordura que é a parte branca. O músculo cozinha muito rápido, a gordura leva mais tempo para se desfazer”, explica.

Por isso é necessário colocar água na hora de preparar o bacon, pois evita que a temperatura fique muito alta e queime o músculo, dando tempo para a gordura cozinhe.

Fazendo assim, ambas as partes terão a mesma quantidade de cozimento e o bacon vai ficar crocante de forma uniforme.

“Uma vez que a água evaporou completamente, o bacon fica bom e crocante, a carne não está cozida demais ou queimada e a gordura está perfeitamente processada, por isso é bom e crocante”, finaliza.

Assista ao vídeo original:

