As raças caninas mais fáceis de treinar

Um cão bem treinado ajuda não só no convívio dentro de casa, mas também ao próprio animal, para que o seu corpo e sua mente sejam estimulados. É por isso que os treinos devem começar o mais cedo possível, pois quanto mais adulto o animal, mais difícil de converter as atitudes ‘erradas’.

Segundo o site ‘Perito Animal’, todo cachorro, independente de raça, sexo ou idade possuem a capacidade de aprendizado, mas é preciso comprometimento dos donos para tal. E para assimilar o treinamento às tarefas, algumas raças se destacam por serem mais inteligentes e mais facilidade de compreensão. Veja a seguir as cinco raças caninas mais fáceis de adestrar.

Poodle

Por ser um dos cães mais inteligentes do mundo, eles também são um dos mais fáceis de adestrar. Além disso, são dóceis, sociáveis e amam brincar, deixando o processo mais tranquilo. O poodle também tem facilidade de adaptar às famílias e às pessoas com diferentes personalidades e não ligam para outros cães ou animais de estimação em casa. É indicado para quem é ‘adestrador de primeira viagem’ e não tem muita experiência na arte de ensinar truques e tarefas para os peludos.

Golden retriever

Além de se destacar pela beleza, se destacam pelo carisma. É uma das raças mais populares e inteligentes, possuindo boa memória e disposição de sobra. As características positivas fazem com que o golden retrierver seja muito utilizado como cão-guia, cão de suporte emocional e ainda para trabalho, além de ser uma raça escolhida para casas com crianças e outros animais.

Pastor alemão

Seu nome faz alusão à sua criação, já que originalmente é um cão de pastoreiro. É uma raça muito conhecida ao retor do mundo, principalmente pela bravura, sendo também versátil, se destacando pela obediência e inteligência, por isso é o cão mais utilizado em combate e em salvamentos.

