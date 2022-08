Além da imaginação: site gera foto de personagens ficcionais

Sabe quando você está assistindo um filme ou uma série em que os personagens são completamente diferentes do que você imaginou enquanto lia o livro ou a HQ?

É possível dar um jeito nisso: um site disponibiliza uma ferramenta online gratuita para gerar fotos de personagens ficcionais, a partir de inteligência artificial.

Trata-se do Generated Photos, em que você pode determinar as características físicas desse personagem, do molde da cabeça ao estilo de cabelo e até mesmo a idade. Toda a ferramenta é em inglês, então é preciso conhecer o básico do idioma ou então utilizar algum tradutor simultâneo.

A plataforma oferece duas opções. “Generate a photo” permite que o usuário vá escolhendo as características do personagem, a cada traço. A imagem pode ser baixada em baixa qualidade.

Já em “Browse photo”, você pode encontrar imagens geradas previamente. Nesse caso, as imagens podem ser encontradas em alta qualidade.

Esse tipo de recurso deve ser usado com cautela, como uma diversão ou ilustração inofensiva, já que deepfakes são considerados infrações com pena prevista por lei.

