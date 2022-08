A sequência reveladora do planeta Júpiter captada pelo telescópio James Webb da NASA; nunca antes vista

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou uma nova sequência reveladora do planeta Júpiter captada pelo telescópio James Webb, nunca antes vista.

Como detalhado pela NASA, a novas imagens destacam as características do planeta, incluindo sua turbulenta Grande Mancha Vermelha, com detalhes incríveis.

Os registros foram processadas pela cientista cidadã Judy Schmidt. Na primeira imagem, Júpiter domina o fundo preto do espaço. A imagem é uma composição e mostra Júpiter em cores aprimoradas. A Grande Mancha Vermelha do planeta aparece em branco.

O planeta é estriado com listras horizontais rodopiantes de turquesa neon, pervinca, rosa claro e creme. As listras interagem e se misturam em suas bordas como creme no café. Ao longo de ambos os pólos, o planeta brilha em turquesa.

Como detalhado pela NASA, as auroras laranja brilhantes brilham logo acima da superfície do planeta em ambos os pólos. Na segunda imagem, uma visão de campo amplo mostra Júpiter no quadrante superior direito.

As listras horizontais rodopiantes do planeta são renderizadas em azuis, marrons e creme. As auroras azuis elétricas brilham acima dos pólos norte e sul de Júpiter.

Um brilho branco emana das auroras. Ao longo do equador do planeta, os anéis brilham em um branco fraco.

Como detalhado pela NASA, esses anéis são um milhão de vezes mais fracos que o próprio planeta! Na extremidade esquerda dos anéis, uma lua aparece como um pequeno ponto branco.

Esta lua tem apenas cerca de 20 km de diâmetro. Um pouco mais à esquerda, outra lua, com cerca de 150 km de diâmetro, brilha com pequenos picos de difração brancos.

Ainda de acordo com as informações, o resto da imagem é a escuridão do espaço, com galáxias brancas levemente brilhantes à distância. Confira sequência impressionante:

Texto com informações da Agência Espacial Americana