Tudo o que você precisa saber sobre harmonização facial

A harmonização facial virou febre entre famosos e anônimos. E engana-se quem pensa que a intervenção é sonho de consumo apenas de mulheres. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, entre 2014 e 2019 o número de procedimentos subiu de 72 mil para 256 mil ao ano, levando em conta apenas aqueles feitos em homens. Trata-se de um crescimento de nada menos do que 255%.

A harmonização facial pode ser entendida como um conjunto de técnicas que visam dar um aspecto mais proporcional e simétrico ao rosto. Dentre elas estão botox, preenchimento, fios de sustentação e bioestimuladores.

O Metro World News conversou com a cirurgiã dentista Andrezza Fusaro, fundadora da Royal Face e membro da Comissão de Saúde, Beleza e Bem-Estar da ABF (Associação Brasileira de Franchising) para esclarecer as principais dúvidas sobre o tema.

Para começar, é importante deixar claro que harmonização facial não é cirurgia plástica. “A harmonização facial compreende procedimentos minimamente invasivos, não requerem internação ou anestesia geral. Ao sair da clínica, o paciente já pode voltar ao trabalho”, explica Andrezza.

Além disso, a especialista destaca a rápida recuperação. “O resultado aparece já imediatamente após a realização dos procedimentos.”

Quem pode se submeter à harmonização facial

De acordo com a especialista, a harmonização facial é indicada para todas as pessoas que querem prevenir o envelhecimento ou já corrigir os primeiros sinais, “dos 18 aos 100 anos de idade”.

Também é indicado quem quer realçar ainda mais as formas do rosto e melhorar os pontos fortes e a aparência.

Questões de saúde, porém, podem impedir sua realização. “O procedimento não é indicado a pacientes com câncer, doenças autoimunes, grávidas ou com dismorfias corporais”, cita.

De olho nos profissionais

Biomédicos e farmacêuticos com especialização em harmonização facial e cirurgiões dentistas estão aptos a realizar harmonizações faciais.

É importante, porém, se certificar da experiência do profissional e tirar todas as suas dúvidas antes de se submeter a qualquer intervenção. “O paciente deve sempre pedir uma explicação a respeito do procedimento que pretende fazer, visto que cada caso é individual. Também é preciso se certificar sobre a qualidade e procedência dos produtos”, afirma Andrezza.

Beleza acessível

Em média, uma harmonização facial pode variar entre R$ 3 mil e R$ 10 mil, dependendo de cada caso.

Além do custo mais acessível se comparado à cirurgia plástica, a especialista destaca a reversibilidade como uma das grandes vantagens. “Caso o paciente não se adapte, poderá fazer a reversão.”

Para a cirurgiã dentista, a harmonização facial é mais que uma moda: veio para ficar. “São inúmeros os benefícios. Os resultados são imediatos e alcançados de forma simples e eficaz”, encerra.