Todos nós temos fortalezas e oportunidades, isso é um fato! Mas, você sabe quais são as suas? Se ficou curioso sobre esta pergunta, queremos convidá-lo a fazer um teste virtual que pode te ajudar a respondê-la.

Queremos lembrá-lo apenas de algumas indicações para que possa fazer seu teste:

Não tente espiar o significado de cada uma das opções;

Não se trata da avaliação de um indivíduo em específico. Se busca por esta finalidade, recomendamos que procure um profissional especializado;

Recorde-se que não há uma alternativa “correta” ou “errada”;

Tome sua decisão de maneira sincera e sem intervenção de terceiros.

Tem coragem de escolher uma das velas? Sua decisão revelará as fortalezas e oportunidades de sua personalidade Reprodução - Difusión

Já fez sua escolha? Então, vamos ao resultado!

Vela 1

Se escolheu a primeira vela, saiba que representa aqueles que são intensos em tudo que fazem na vida, seja com trabalho, amigos, família, etc, e que quando têm algo em mente dedicam quase todo o seu tempo para isso.

Além disso, é uma pessoa com uma personalidade forte, podendo em alguns momentos ser classificada como arrogante por alguns. Mas não se esqueça: se comparar sempre com os demais pode ser algo que roube sua felicidade. Aproveite cada presente que a vida te der.

Vela 2

Inteligente, decidida e valente são algumas das características que evidenciam a pessoa que se identifica com a segunda imagem. Em linhas gerais, é alguém que sabe muito bem o que a faz feliz e dedica seu tempo em se tornar alguém melhor.

No entanto, se trata de um indivíduo que talvez não tenha aprendido a enfrentar as frustrações que aparecem em sua jornada, se entristecendo facilmente quando as coisas não saem do seu jeito ou como esperava.

Lembre-se que para ter sucesso em algo, por vezes será necessário passar por alguns fracassos na vida e que está tudo bem.

Vela 3

Alguém centrado e que busca manter o controle de sua vida e emoções são pontos que representam a pessoa que se sente atraída pela vela de número 3. Junto a isso, é conhecido também por ser um indivíduo muito bondoso.

Um conselho para a vida é que cada um tem suas características pessoais e que não está errado em querer aprender e evoluir. Contudo, não tente espelhar a sua vida na dos demais e quando se ver tentado a fazê-lo, recorde de tudo de positivo que já desempenhou em sua vida.

Vela 4

Caso esta tenha sido sua decisão, em linhas gerais, transmite as pessoas que são muito criativas, trabalhadoras e que estão cheias de metas e sonhos. Além disso, é alguém com uma empatia evidente e que está sempre à disposição.

Recorde-se que os sonhos nunca devem morrer ou ser descartados, mas é importante saber como defini-los para não ser tomado pela ansiedade. Aprenda a confiar mais em você e no seu talento.

Vela 5

Com uma bondade abundante, a pessoa que se identifica com a quinta vela é conhecida também por ser muito generosa, além de ter prazer em ajudar os demais.

Em contrapartida, embora saiba que tem muitos talentos, precisa aprender a confiar mais em si e entender que o seu futuro e jornada dependem basicamente de você. Não se esqueça, por fim, que quando se sabe aquilo que quer, consequentemente encontrará uma forma de alcançá-lo.

Vela 6

Agora, se escolheu a última imagem, saiba que representa aqueles que são muito sensíveis, sociáveis e cooperativos, além de ter utilizado as dificuldades que apareceram em sua vida para se tornar mais forte.

Lembre-se de seguir semeando o amor e bondade em seu caminho, independente do mais difícil que as situações de sua jornada pareçam.

Com informações do portal Depor.

