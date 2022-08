Confira uma maravilhosa receita de coxinha de pão de forma para fazer em casa facilmente. Uma preparação sensacional, super prática e deliciosa.

A dica saborosa foi compartilhada recentemente no YouTube, pelo canal ‘Recibos na Net’, com o tutorial completo.

Receita prática de coxinha de pão de forma para fazer em casa facilmente; pronta em poucos minutos

Como revelado pela página, por meio do vídeo, é uma preparação fácil de fazer seguindo as orientações. Lista completa de ingredientes disponível no link de reprodução.

Confira o modo de preparo completo (passo a passo) neste vídeo maravilhoso.

Receita cremosa de lasanha de presunto e queijo ao molho branco para fazer em casa facilmente; não da trabalho nenhum e fica incrível

Confira também uma maravilhosa receita de lasanha de presunto e queijo ao molho branco para fazer em casa facilmente. Uma preparação deliciosa.

A dica saborosa também foi compartilhada no Youtube também pelo canal Receitas da Cris. Lista completa de ingredientes:

Molho branco:

4 colheres de sopa de margarina

3 dentes de alho picados

4 colheres de sopa de farinha de trigo

1 litro e 240 ml de leite

Pimenta do reino á gosto

1 colher de chá de sal

Nóz moscada ralada a gosto (opcional)

Massa:

400 gr de presunto

400 gr de mussarela

400 gr de massa fresca para lasanha

Confira o modo de preparo completo da receita deliciosa (passo a passo) neste vídeo: