Por que os homens dormem após o sexo?

Isso não é regra, mas após o sexo, grande parte dos homens costumam adormecer. Mas você sabe o motivo disso acontecer?

De acordo com o site Infobae, isso ocorre pois, após o orgasmo, substâncias são liberadas, como ocitocina, prolactina, ácido gama-amnobutírico (GABA), endorfinas, e elas contribuem para a incapacidade de controlar o sono.

Mark Leyner e Billy Goldber são autores de um livro específico sobre o tema. Eles dizem que, como o clímax do homem vem de um órgão externo, diferentemente da mulher, a ejaculação causa a perda de energia.

Essa queda de energia está relacionada a diminuição da atividade neuronal no córtex pré-frontal, que desliga após o orgasmo, conforme publicado na revista Neuroscience & Behavioral Reviews. Logo, os homens sentem sono pois o estado de alerta se encontram na região citada.

Ao contrário disso, os autores explicam que, nas mulheres, o orgasmo é uma explosão de energia interna, por isso elas não se sentem cansadas ou com sono após o sexo.

A psicóloga especializada em terapia sexual, Laurie Betito, de Montreal, também comenta que as mulheres geralmente gostam de conversar após o sexo, se mantendo despertas.

“A comunicação tende a ser mais natural e fácil para elas. Se um homem não tem vontade de falar, pode acabar as decepcionando”, diz Laurie. Por isso, um abraço e uma conversa após a relação sexual, cria confiança e melhora o relacionamento romântico.

“A química do corpo de um homem muda”, comenta David McKenzie, outro terapeuta sexual de Vancouver. “É liberada prolactina bioquímica, que altera fisicamente o corpo e faz você se sentir muito cansado”, explica o especialista.

“Acreditamos que o esforço físico durante o sexo e após o clímax esgota os músculos do glicogênio produtor de energia. Isso deixa os homens sonolentos. Como eles têm mais massa muscular do que as mulheres, eles tendem a ficar mais cansados depois de fazer isso do que as mulheres”, acrescentam Leyner e Goldberg, autores do livro.

