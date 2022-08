Pensar cansa? Veja a explicação científica sobre a sensação de cansado após um trabalho que exige muito do seu cérebro Imagem: Pexels

Exercícios físicos cansam, mas você já percebeu que, mesmo sem realizar tarefar que exigem esforços com o corpo, você também se sente cansado?

Um estudo recente mostrou algo que nem perceptível: atividades com um alto índice de concentração e raciocínio também causa fadigas. Mas por que será que isso acontece?

Uma publicação do site Meganotícias mostra que pesquisadores franceses estudaram o fenômeno para entender a causa biológica. Para o estudo, eles dividiram participantes em dois grupos que deveriam se concentrar por seis horas, com dois intervalos de dez minutos.

Um grupo recebeu letras e cores a cada segundo e precisavam lembrar delas. Enquanto isso, o outro grupo realizou tarefas simples. O intuito era medir o nível de cansado a partir do rastreamento ocular.

“Nos grupos que tiveram que resolver as tarefas mais difíceis, a concentração de glutamato aumentou com o tempo”, disse Antonius Wiehler, autor do estudo.

E como isso afeta as pessoas?

Se sentir cansado após um dia inteiro de trabalho que exige muito do cérebro não é algo surpreendente, mas o estudo é importante pois mostra que os níveis de glutamato influenciam as decisões diárias.

“Pedimos aos participantes que tomem decisões econômicas simples: eles preferem receber vinte euros agora ou cinquenta em um ano?”, explicou Wiehler sobre a segunda parte da pesquisa. Foi observado que o grupo que tinha a tarefa cognitiva mais complexa optou pelo dinheiro rápido, enquanto o outro grupo pensava nos cinquenta euros a longo prazo.

Nesse sentido, o cientista explica que “quando surge a fadiga cognitiva, optamos por processos ou ações mais simples que não exigem esforço ou espera”. Ou seja, é melhor tomar decisões importantes no início da manhã e não após um dia cansativo.

