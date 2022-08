NASA: Telescópio Hubble revela registro ‘assombroso’ de galáxia distante e surpreende estudiosos; confira descoberta

Em uma importante descoberta, os astrônomos da Agência Espacial Americana (NASA) podem ter testemunhado o ‘sistema de entrega’ de buracos negros de uma galáxia em ação.

Como detalhado pela NASA, um novo estudo usando dados do Observatório de Raios-X Chandra e do Telescópio Espacial Hubble descreve como um grande buraco negro pode ter sido entregue à galáxia espiral NGC 4424 por outra galáxia menor.

A NGC 4424 está localizada a cerca de 54 milhões de anos-luz da Terra no aglomerado de galáxias de Virgem. O painel principal desta imagem, que foi divulgada anteriormente, mostra uma visão de campo amplo desta galáxia na luz óptica do Hubble.

A imagem tem cerca de 45 mil anos-luz de largura. Espera-se que o centro desta galáxia hospede um grande buraco negro estimado em conter uma massa entre cerca de 60.000 e 100.000 sóis.

Como detalhado pela NASA, também é provável que existam milhões de buracos negros de massa estelar, que contêm entre cerca de 5 e 30 massas solares, espalhados por toda a galáxia.

A inserção apresenta uma visão de perto da NGC 4424 que mostra os dados de raios-X do Chandra (azul) mais uma versão dos dados ópticos (vermelho) que tiveram a luz de um modelo de NGC 4424 subtraída da imagem para mostrar outras características fracas.

Esta imagem inserida tem cerca de 1.700 anos-luz de diâmetro. O objeto vermelho alongado é um aglomerado de estrelas que os autores do novo estudo apelidaram de “Nikhuli”.

Como detalhado pela NASA, os pesquisadores determinaram que Nikhuli é provavelmente o centro de uma pequena galáxia que teve a maioria de suas estrelas arrancadas ao colidir com a galáxia maior NGC 4424. Ele também foi esticada por forças gravitacionais ao cair em direção ao centro de NGC 4424.

Atualmente, Nikhuli está a cerca de 1.300 anos-luz do centro de NGC 4424, ou cerca de 20 vezes mais perto do que a Terra está do buraco negro gigante da Via Láctea.

Uma possível explicação para a fonte de raios-X Chandra na inserção é que a matéria de Nikhuli está caindo rapidamente em um buraco negro de massa estelar.

No entanto, como se espera que esses buracos negros menores sejam raros em um aglomerado do tamanho de Nikhuli, os autores argumentam que é mais provável que o material caia lentamente em um buraco negro mais massivo, pesando entre cerca de 40.000 e 150.000 sóis.

Como detalhado pela NASA, esses resultados implicam que Nikhuli provavelmente está agindo como um sistema de entrega para o suprimento de buracos negros da NGC 4424, neste caso trazendo um enorme.

Se o centro de NGC 4424 contém um buraco negro massivo, o buraco negro massivo de Nikhuli deve acabar orbitando-o.

Ainda de acordo com as infromações, a distância que separa o par deve então encolher até que as ondas gravitacionais são produzidos e os dois buracos negros maciços se fundem. Confira imagens:

Texto com informações da Agência Espacial Americana