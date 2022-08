Moda: 3 formas de usar a calça jeans branca que está guardada no armário

Um item básico para compor qualquer guarda-roupa é o jeans branco. Mais usado em climas quentes, essa peça é fundamental para mesclar diversas combinações com o que existe em seu armário. Além disso, pode ser usado com tranquilidade pelo restante do ano, com blazers e camisetas.

Fabricado com jeans branco e linha branca, a cor do jeans branco pode variar entre o branco puro de inverno até o branco off-white. Os jeans brancos podem funcionar bem para muitas ocasiões, embora os profissionais da moda apresentem divergência no uso dessa peça. As calças em jeans branco são leves e podem funcionar com modelos de tops, sapatos e muito mais.

Se você se sente confortável e se o estilo representa confiança, é somente o que importa. Os jeans brancos, assim como os tradicionais azuis, podem ter vários tipos: perna reta, skinny, cintura alta, e outros. Preparamos abaixo algumas maneiras nas quais você pode se inspirar para usar o jeans branco que ainda está guardado.

All white

A calça jeans branca combinada com outras peças no mesmo tom, parece sim ser uma boa saída. Experimente usar com um top branco e sapatos brancos.

À francesa

Se você gosta de camisetas largas ou com botões, pode estilizar com a famosa dobra francesa, colocando a metade da frente da camisa por dentro de sua calça jeans branca e deixando a parte de trás totalmente solta.

Combinação de preto e branco

A combinação preto com branco sempre combinam muito bem. Aqui sua imaginação é livre. Experimente calça jeans branca com uma camisa gola alta preta. Mesmo usando jeans você irá permanecer com um estilo clássico, e, claro, é uma bela composição para uma roupa de cores contrastantes.