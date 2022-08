LOUD e paiN Gaming decidem a primeira vaga para a final do CBLOL 2022

Hoje conhecemos o primeiro finalista do segundo split do CBLOL 2022. No confronto final da chave superior, paiN Gaming e LOUD decidiram a vaga para a disputa do dia 3 de setembro no Ibirapuera.

Em uma série melhor de cinco partidas, os times foram empurrados pelos torcedores que gritaram do início ao fim das partidas.

Na primeira partida do dia as duas equipes mostraram que não chegaram até aqui a toa. Com um jogo pegado as duas equipes se mantiveram lado a lado sem grandes vantagens até o meio de jogo.

Somente com a conquista da alma do dragão e três bônus de barão foi que a LOUD conseguiu se colocar em condição de vitória e abrir a série em 1 a 0.

Já no segundo jogo a história foi diferente e desde os primeiros momentos foi possível ver que a paiN não se abalou com a derrota e entrou com tudo na partida para empatar a série.

Dominando os objetivos e conseguindo encaixar sua composição ao longo das lutas, a paiN conseguiu uma vitória relativamente tranquila e deixou tudo igual na série. Jogando a pressão para o jogo de número 3.

A um passo da final

Na terceira partida do dia vimos um dos jogos mais disputados da série até o momento. Se a LOUD tomava a frente, a paiN respondia e já se preparava para o que vinha depois.

A liderança no placar foi instável e as duas equipes tiveram bons momentos a frente do placar. E se a LOUD conseguiu abrir a base da paiN e levar o inibidor da rota do meio, os Tradicionais não sentiram a pressão e conseguiram se recuperar no jogo.

Após boas jogadas, a paiN conseguiu encaixar a composição e abriu a base da LOUD para fechar a terceira partida do dia e ficar a 1 ponto da final no Ibirapuera.

E até metade do quarto jogo, parecia que a série seria definida em um novo 3 a 1, já que a paiN estava conseguindo se colocar na partida de forma efetiva apesar da composição da LOUD incomodar na maioria das rotas.

No entanto, quando parecia que o jogo ia terminar a favor dos Tradicionais, a LOUD conseguiu se recuperar e virar o jogo para empatar novamente a série em 2 a 2 e levar a decisão para a última partida.

Jogo decisivo!

O quinto, e último, jogo do dia foi a definição da série mais pegada até o momento. Com paiN Gaming e LOUD empatadas, as equipes foram para o tudo ou nada.

Após essa partida um time comemora a classificação para a grande final no Ginásio do Ibirapuera, enquanto o outro precisa rever os erros e se preparar para a final da chave inferior na busca pela segunda vaga.

Diferente dos outros jogos da série, vimos uma partida completamente unilateral. Antes dos 10 minutos de jogo, o jogador da rota do topo da paiN, Wizer, conseguiu quatro eliminações com seu Jax e conquistou uma boa vantagem.

De forma intensa, a paiN não deu espaço para a LOUD jogar e se impôs do começo ao fim da partida. E foi com direito a uma pentakill do Wizer que a paiN garantiu sua vaga na grande final!

Com a série fechada em 3 a 2 para a paiN, os Tradicionais agora esperam a definição de seu adversário, que sairá da final da chave inferior a ser disputada no próximo domingo.