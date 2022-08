5 perfumes femininos da Avon que parecem importados

Se você procura qualidade, boa projeção e fixação, mas não está afim de pagar muito caro em um perfume, você pode escolher uma das fragrâncias a seguir. Muitas pessoas não sabem, mas a Avon não é uma marca brasileira, contudo, sempre foi uma das mais queridas do país e teve parte da empresa adquirida por outra gigante da perfumaria, a Natura. Veja 5 perfumes femininos da Avon que lembram perfumes importados, de acordo com a especialista Alice Yan.

Pur Blanca

É uma fragrância ideal para os dias quentes e possui uma fixação média de quatro horas. As notas de topo são Frésia, Hortelã-da-Água e Ylang Ylang. As notas de coração são Vitória Régia, Peônia e Rosa Branca e as notas de fundo são Almíscar, Heliotrópio e Sândalo Branco. Segue o caminho olfativo do perfume importado Omnia Crystalline, da Bvlgari.

Essência Sensual

Seu aroma sofisticado e envolvente fixa em torno de cinco horas. As notas de topo são Flor de Tangerina, Pêssego e Bergamota. As notas de coração são Canela, Rosa e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Sândalo, Âmbar e Almíscar. A inspiração é Dior Addict.

Luiza Brunet Poderosa

Esse é um perfume envolve e sedutor que lembra o aroma de Fantasy, Britney Spears. As notas de topo são Maçã, Pêssego e Toranja. As notas de coração são Chocolate, Magnólia, Notas Florais e Lírio e as notas de fundo são Cacau, Sândalo Australiano, Notas Amadeiradas e Almíscar. Fixa em média oito horas e é ideal para dias frescos.

Aspire Debut

As notas de topo são Mandarina, Lichia e Pera. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Lírio e as notas de fundo são Cedro e Baunilha. Com uma intensidade moderada de aproximadamente quatro horas de fixação, é perfeita para o dia-a-dia. Segue a proposta de Woman, da Ralph Lauren.

Imari Corset

Seguindo o aroma de La Nuit Tressor, de Lâncome, também se mostra muito envolve e sedutora e possui a fixação média de quatro horas. As notas de topo são Groselha Preta, Bergamota e Maçã as notas de coração são Licor, Framboesa, Rosa e Plumeria as notas de fundo são Semente de Cacau, Cacau, Manteiga, Couro e Sândalo. Ideal para dias mais frescos.

