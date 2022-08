Veja 3 truques para voltar a dormir se você costuma acordar no meio da noite Imagem: Pexels

Para manter a saúde em dia, além de uma alimentação saudável e exercícios físicos regulares, uma boa noite de sono também é bem-vinda. Mesmo os estudos ainda não entrando em acordo em quantas horas de sono são realmente necessárias, dormir entre sete e oito horas por noite ajuda o seu corpo a se recuperar para o dia seguinte.

Contudo, distúrbios noturnos ocorrem em uma boa parte da população, seja em virtude dos muitos pensamentos antes de dormir ou insônia, isso faz com que o indivíduo ou demore para dormir ou acorde diversas vezes durante a noite.

Atividades comum como vontade de ir no banheiro ou uma temperatura mais elevada no quarto pode fazer com que você acorde, porém, problemas mais sérios e distúrbios mentais, como ansiedade e depressão, também podem causar o problema.

Se você sofre com isso e se pergunta como voltar a dormir, veja as dicas a seguir.

Não entre em pânico

A primeira dica é: não entre em pânico. Uma das primeiras coisas que a gente faz quando acorda repentinamente durante à noite é pensar em quantas horas ainda restam de sono e ficar se revirando na cama preocupado em perder a hora, e isso só vai atrapalhar o processo. A Sleep Foundation recomenda alguns exercícios de relaxamento, como respiração lenta ou uma meditação guiada do Youtube.

Não pegue o celular ou o relógio

Essa dica está relacionada com a dica anterior pois olhar as horas a todo instante só vai piorar a situação e te frustrar, aumentando a insônia. Pegar o celular ou ligar a televisão também vai te atrapalhar, pois a luz desses aparelhos, segundo o site Meganotícias, suprime a produção de melatonina, hormônio que ajuda a regular o sono.

Levante

Parece irônico, mas caso você não consiga voltar a dormir de jeito nenhum e já se passaram de 15 a 30 minutos, o mais indicado é não continuar deitado. Tente se distrair, fazer exercícios de relaxamento, deitar no sofá ou em outro quarto e só deite na sua cama novamente quando o sono voltar.

