RED Canids Kalunga e KaBuM! Esports lutam pela sobrevivência no CBLOL

Estramos cada vez mais perto de descobrir quem será o grande vencedor do segundo split do CBLOL 2022. Neste sábado, 20 de agosto, a RED Canids Kalunga encarou a KaBuM! Esports jogando pela sobrevivência na chave inferior da competição.

Enquanto os Ninjas já começaram sua participação nos playoffs jogando na chave inferior, a Matilha caiu de chave depois de perder a primeira série melhor de cinco partidas para a LOUD no final de semana passado.

Com isso, agora é tudo ou nada para as duas equipes que jogam pela sobrevivência e pela busca por uma vaga na final.

Os times jogaram de igual para igual

Mostrando que estão vivos nos playoffs, os dois times entraram para a série com uma postura completamente diferente. Se na semana passada vimos uma RED apática no jogo contra a LOUD, nessa semana foi bem diferente e a Matilha veio com tudo para o jogo.

A primeira partida do dia foi de igual para igual, com momentos de destaque para as duas equipes que deixaram praticamente impossível de saber quem estava mais perto de fechar o jogo. De forma agressiva a RED conseguiu encaixar sua composição com boas lutas que garantira uma ligeira vantagem.

Ao mesmo tempo, os Ninjas conseguiram responder durante a maior parte do jogo e, mesmo sofrendo com diversas eliminações, fizeram o jogo se estender até o ponto em que uma luta definiria a situação da partida. E assim foi feito, a RED conseguiu mostrar o poder da sua composição e limpou o mapa para abrir 1 a 0 na série.

Já na segunda partida do dia, tivemos um cenário diferente com a situação desandando rapidamente para a RED que viu a KaBuM mostrar uma superioridade absurda logo nos primeiros momentos de partida.

Com direito ao famoso “efeito bola de neve”, os Ninjas viram sua composição crescer cada vez mais e ficou praticamente impossível para a RED conseguir esboçar uma reação e recuperar a série.

Em uma partida repleta de eliminações, a KaBuM levou a melhor e conseguiu o empate, levando tornando realidade uma série com pelo menos quatro jogos.

A um passo da classificação

A terceira partida do dia começou pegada, mas levemente favorável para a RED Canids que conseguiu pegar duas eliminações nos momentos iniciais da partida, colocando duas de suas rotas na frente dos adversários.

No entanto, os Ninjas não se deixaram abalar e conseguiram recuperar o placar para impedir que a Matilha conquistasse uma grande vantagem no jogo.

Apesar de conseguir segurar o começo da partida, a KaBuM viu o jogo desandar à medida que a RED foi ficando completamente gigante na partida e conquistando objetivos neutros e espaço no mapa.

Com o mapa a seu favor e o bônus do barão, a RED conseguiu abrir a base dos Ninjas e ficou em uma clara condição de vitória, confirmada após uma luta no covil do barão que garantiu uma série de eliminações para a Matilha. Desta forma, a RED ficou com um placar de 2 a 1, a apenas 1 ponto de conquistar a vitória na série Md5.

Tudo ou nada

A quarta partida do dia poderia significar o final da série Md5 deste sábado. Com a KaBuM precisando de uma vitória para levar a decisão para o quinto jogo, era esperado um jogo tenso e pegado por parte das duas equipes.

E a torcida certamente não ficou decepcionada. Com um inicio de jogo pegado, ficou claro que a partida foi uma das mais estudadas do dia com os dois times analisando friamente o cenário do mapa antes de partir para uma jogada mais agressiva.

Com a conquista de objetivos e o foco em jogadores chave, a RED conseguiu encaixar melhor sua composição e mostrou os motivos pelos quais é temida nos playoffs do CBLOL.

Crescendo de forma convincente desde a derrota para a LOUD na última semana, a Matilha consegui encaixar o jogo e não deu chances para a KaBuM levar a série para o desempate.

Com a vitória por 3 a 1, a RED agora encara a FURIA pela semifinal da chave inferior na semana que vem.