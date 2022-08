Receita caseira de mingau de tapioca perfeito para se aquecer nos dias frios; faça em minutos

Já que a temperatura caiu em alguns estados do Brasil, nada melhor do que uma alternativa de receita para se manter quentinho e que seja deliciosa e fácil de fazer em casa, não é mesmo?

E se você está buscando uma recomendação do tipo, com certeza vai amar uma dica de mingau feita com tapioca que vai adoçar o seu dia e garantir um prato saboroso. Vamos lá conferir os detalhes?

Receita de mingau de tapioca

Lista de ingredientes:

6 cravos;

1 colher (chá) de sal;

100g de açúcar;

4 pedaços de canela em pau;

2 xícaras de leite de coco;

100g de tapioca;

1 litro de água;

3 xícaras de leite.

Coloque mais uma receita em sua lista:

Modo de preparo do seu mingau:

Para começar, você deve deixar a tapioca de molho por cerca de 10 minutos;

Após esse prazo, adicione os demais ingredientes da lista;

Então, você deve levar sua mistura ao fogo até cozinhar;

Tome cuidado para não queimar ou grudar no fundo da panela;

Por fim, quando atingir o ponto ideal, basta desligar e consumir;

Bom apetite!

Com informações do portal Tudo Gostoso.

+ Se gostou da dica de mingau de tapioca, não se vá antes de conferir: