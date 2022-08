Os signos que valorizam as pequenas coisas que fazem amar

Enquanto algumas pessoas se encantam mais por gestos grandiosos e esforços planejados quando o assunto é amor e relacionamentos, outros valorizam muito as pequenas coisas que faz o amor ser cultivado cada dia.

Confira quais são os signos e como isso acontece:

Câncer

O canceriano se atrai por todos os gestos e afetos que transformam alguém em uma família. Ele não busca apenas aquilo que é valioso materialmente, mas sim o que aproxima os corações e faz com que cada um se reconheça como alguém especial. Músicas, palavras e cheiros podem confortá-lo de forma muito bonita, tornando a conexão mais emotiva e transparente, mas também surpreendendo.

Touro

O taurino costuma ser caracterizado como alguém muito conectado com presentes e experiências elegantes. No entanto, sua essência pode ser bem diferente disso e ele valoriza muito o espaço que divide com alguém, com todo o conforto que carinho, palavras e demonstrações de cuidado podem proporcionar. Ele quer estar em confiança, mas também em prazer, sensibilidade e detalhes, algo que pode ser construído com entrega e sentimento.

Libra

O libriano é muito apegado à felicidade e os momentos que fazem sua vida brilhar. No amor, ele também valoriza tudo aquilo que faz os dias mais agradáveis e sincroniza seu bem-estar com o da outra pessoa, não de forma dependente, mas para enriquecer ainda mais as experiências. Ele gosta de sonhar junto e criar uma conexão romântica que pode ser capaz de lidar com as mudanças sem se abater.

Capricórnio

O capricorniano é um signo que pode ter os pés no chão e muitos acham que eles não se conectar de forma intensa com os sentimentos. No entanto, ele valoriza bastante o amor que é demonstrado com a honestidade, apoio e cuidado. Sorrir em união e se apoiar nos momentos complicados, é o que o faz apreciar uma companhia cada vez mais. Além da troca de interesses, palavras e cuidado, este signo busca um amor que possa encontrar a felicidade no cotidiano e não ache que a rotina é algo negativo.

