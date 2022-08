Os signos que cobram no amor, mas não assumem

Alguns signos do zodíaco podem ser bastante exigentes no amor e cobram muita coisa, mas não gostam de assumir que possuem esse tipo de comportamento.

Confira quais são:

Áries

O ariano é ativo e não gosta de perder tempo. No amor, ele pode se sentir entediado com certa facilidade e logo descobrirá maneiras de cobrar novas experiências, intensidade e modelos de afeto. Como toma sempre a atitude de líder, pode até transparecer suas vontades, mas ele não quer assumir esse lado controlador e espera que o outro tome a frente sozinho. Sua forma de se apaixonar é se surpreendendo cada vez um pouco mais.

Gêmeos

O geminiano sempre guardará espaços para seus amigos e interesses, sabendo bem viver tudo em seu próprio equilíbrio. Este signo quer encontrar a beleza de um relacionamento que pode compartilhar e expandir ainda mais a sua mente. Ele cobrará novos desafios intelectuais, paixões em comum e se sentirá repleto quando tudo isso acontece, mas o oposto ocorre quando os caminhos começam a se separar. A tranquilidade e a rotina podem ser coisas que o fazem cobrar algo diferente.

Sagitário

O sagitariano explora muito em sua vida e está sempre conectado com as vivências ao seu redor. Quando vive um amor, ele irá cobrar que a outra pessoa esteja tão disposta quanto ele a se aventurar tanto no sentimento, como em qualquer outra experiência que ele considere importante. Se as intenções, sentidos e direções começam a se diferenciar, ele pode se sentir um pouco alheio, podendo tentar se encaixar mais na vida do outro ou partindo para novos rumos.

Aquário

O aquariano sempre se demonstra muito preocupado sobre muitas coisas e nem sempre o amor parece estar em primeiro lugar. No entanto, quando este signo ama, ele tem momentos em que compartilhar tudo o que o apaixona e motiva com a outra pessoa. Este signo consegue lidar com as distancias e prefere ver o lado bom, mas chega um ponto que se frustra e pode querer voltar a fazer tudo sozinho se as reações que espera do outro não são concretizadas.

