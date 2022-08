Mulher revela as 3 perguntas que você precisa fazer para descobrir se o seu parceiro é o ‘cara’

Quando você está saindo com alguém, como você sabe que encontrou a pessoa certa? Essa dúvida vem à tona em todo início de um relacionamento e para responde-la, uma mulher disse que é preciso questionar três coisas simples.

Courtney Empey de 27 anos estava em dúvidas se voltava ou não com seu ex-namorado e, ao conversar com uma enfermeira, ela lhe deu o ‘melhor dos conselhos’, que era fazer a si mesma três perguntas fundamentais:

Você ficaria feliz se essa pessoa fosse seu filho?

Se essa pessoa estivesse namorando seu filho, como você se sentiria?

Se essa pessoa fosse o pai de seus filhos, como você se sentiria?

“Isso tira a emoção da decisão e faz você realmente ver se a pessoa se encaixa em seus padrões”, diz Courtney, que é gerente de mídia social e mora em Toronto, Canadá.

LEIA TAMBÉM: Noivos com 47 anos de diferença de idade vão se casar; homem é mais novo que os netos da sua futura esposa

Ela explica que fazer essa reflexão te faz ser honesta com você mesma e prestar atenção nos seus sentimentos, para compreender se você realmente ama essa pessoa e se ela vai te apoiar e te fazer ser uma versão melhor de si.

Após refletir, a jovem resolveu dar uma nova chance para o relacionamento. “Percebi que queria alguém educado e corajoso, como gostaria para meu filho”. Mesmo voltando com o ex, ela decidiu levar as coisas devagar. Ela também decidiu levar o ensinamento adiante.

“Muitas pessoas tentaram isso e perceberam que não querem ficar com essa pessoa. Acho importante que, depois de verificar se eles atendem aos seus padrões, você traga seus sentimentos de volta. Eles podem atender perfeitamente aos seus padrões, mas se você não os ama, então não é o cara certo para você. As pessoas me disseram que isso as ajudou a terminar com alguém ou descobrir que ele é o senhor certo. Acho que esta é uma ótima maneira de avaliar adequadamente se você quer estar com essa pessoa”, finaliza.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Casal com 40 anos de diferença comemora o seu 17º aniversário de casamento

⋅ Verdades que ninguém te diz sobre homens e sexo

⋅ Relacionamento: 3 formas de descobrir se você realmente está apaixonado por alguém