Moda: 3 formas de vestir sua jaqueta jeans durante o ano todo

A jaqueta jeans é uma das peças mais versáteis que você pode ter no seu guarda-roupa sem medo. Ela se adequa normalmente a todas as estações do ano e ocasiões específicas. Apesar de sua origem como “blusa de trabalho”, criada por Levi Strauss no final dos anos 1980, ela se tornou a favorita entre os cowboys ocidentais para desempenhar suas tarefas do dia.

Mas, é notório que a jaqueta jeans se tornou um coringa na moda. Trazemos para você 3 maneiras inspiradoras de usar sua jaqueta jeans em seus looks durante todo o ano.

Use com vestidos

Assim como um blazer, você pode inovar ainda mais pondo uma jaqueta jeans por cima do seu vestido. Esse visual mais descolado favorece o uso da jaqueta durante o dia ou nas saídas à noite.

Experimente um vestido branco em renda com sua jaqueta jeans em tom azul. Adicione uma bela sandália. Outra forma bem mais despojada é usar a jaqueta jeans com um vestido floral, acompanhado com suas botas. Além do estilo, a jaqueta vai te proteger do clima frio e dos ventos.

Combine cores

Um look informal pode ser composto de calças jeans com cinto, camiseta azul marinho e uma bela jaqueta jeans também em tom azul.

Tudo bem harmônico com sobreposição de azuis, tornando seu visual básico, mas com certo up trazido pela jaqueta (imagine o mesmo look sem a jaqueta e faça a comparação!). Nos pés, tente usar um tênis ou sandália aberta.

Nude e branco

Que tal estilizar com uma jaqueta branca? Saindo um pouco do tradicional jeans azul, a cor branca acrescenta leveza ao visual. Experimente usar camiseta branca junto com uma jaqueta jeans, que também pode ser branca.

Os tons ficam bem semelhantes e compondo quebras nos materiais das peças. Adicione um tênis ao look.