Homem morre de infecção bacteriana após comer ostra ruim

Sabe aquele receio que algumas pessoas têm de comer frutos do mar? É bom ficar atento: um homem morreu após comer uma ostra ruim. O caso foi registrado nos Estados Unidos no início deste mês, em 9 de agosto.

Embora fresca, a iguaria causou uma infecção bacteriana do tipo Vibrio, doença conhecida como vibriose. O homem era Roger Pinckney, um cliente do Rustic Inn Crabhouse, restaurante de Fort Lauderdale, cidade litorânea da Flórida.

“Ao longo de 60 anos, servimos bilhões de ostras e nunca tivemos ninguém doente como esse homem. Ele acabou consumindo a que era ruim, chance de um em um bilhão”, disse o dono do estabelecimento, Gary Oreal, em entrevista ao portal Metro UK.

Ao Departamento de Saúde da Flórida, ele disse que a cozinha do restaurante foi inspecionada logo após o incidente e teve todas as necessidades higiênicas aprovadas.

Por conta do acidente, Oreal disse que deixará um aviso no cardápio sobre os riscos de consumir ostras, mas que acredita que isso não fará efeito algum em quem é fã de frutos do mar.

“Ostras são o auge para quem gosta de comer alimentos perigosos. Comi ostras durante toda a minha vida e continuarei fazendo isso. Mas é importante você saber que está se colocando em risco quando faz isso”, afirmou.

Roger Pinckney já tinha trabalhado no Rustic Inn Crabhouse anos atrás. Segundo o laudo, foram encontradas bactérias do tipo Vibrio em seu sangue, além de oxicodona, opiáceos e cannabis - remédios geralmente utilizados para tratamento de dor em pacientes com câncer.

Ele foi a segunda pessoa a morrer por comer ostra a Flórida, somente este mês. Em ambos os casos, as ostras foram provenientes de um mesmo lugar: o estado da Louisiana, segundo o portal New York Post.

“Uma ostra que contém bactérias nocivas não tem aparência, cheiro ou sabor diferente de qualquer outra ostra”, alerta o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.

