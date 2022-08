Esses 5 perfumes masculinos agradam com facilidade e são perfeitos para usar no dia-a-dia

Esses cinco 5 masculinos agradam com facilidade e são perfeitos para usar no dia-a-dia Imagem: Pexels

Se você busca uma fragrância mais ‘adulta’ e elegante para compor o seu acervo de perfumes, você deve prestar atenção nos perfumes dessa lista. Eles são ideias para uso diário, exalando um aroma agradável e versátil. A lista foi elaborada pelo canal ‘Adriano Indica’. Confira.

1 Million Paco Rabanne

Mesmo com um aroma muito conhecido e inconfundível, 1 Million apresenta notas fáceis de agradar, não atoa é um dos perfumes importados mais queridos do Brasil. É um perfume de presença, ideal para ser usado na balada.

As notas de topo são Mandarina Sanguínea , Toranja e Hortelã. As notas de coração são Canela, Notas Especiadas e Rosa e as notas de fundo são Âmbar, Couro, Notas Amadeiradas e Patchouli Indiano.

Polo Blue Eau de Parfum - Ralph Lauren

Esse perfume combina mais com um visual esporte fino, além de ser ótimo para o ambiente de trabalho, pois é suave e muito agradável.

As notas de topo são Notas Oceânicas, Bergamota e Cardamomo. As notas de coração são Manjericão, Verbena, Sálvia Esclaréia e Raíz de Orris ou Lírio Florentino e as notas de fundo são Camurça, Vetiver, Notas Amadeiradas e Patchouli ou Oriza.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes masculinos elegantes para ambientes formais

Bvlgari Extreme

Se a sua ideia é ter um perfume versátil e que sirva de assinatura, podendo ser utilizado em qualquer clima, essa fragrância é a mais indicada. Fixa em torno de oito horas.

As notas de topo são Chá, Toranja, Bergamota, Néroli, Petitgrain, Coentro, Lavanda e Gálbano. As notas de coração são Bálsamo de Abeto, Madeira Guaiac, Pimenta, Noz-moscada, Pau-Rosa e Cardamomo e as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Íris, Sândalo e Musgo de Carvalho.

Sauvage - Dior

Um dos perfumes mais falados nos últimos anos. Porém, sua fama faz com que seu aroma seja muito comum de ser encontrado por aí. Essa fragrância é obrigatória em todo guarda-roupa olfativo.

As notas de topo são Bergamota da Calábria e Pimenta. As notas de coração são Pimenta de Szechuan, Lavanda, Pimenta Rosa, Vetiver, Patchouli ou Oriza, Gerânio e Elemi e as notas de fundo são Ambroxan, Cedro e Ládano.

Bleu de Chanel

O mais fácil de agradar a lista, sendo também o mais famoso. As notas de topo são Toranja, Limão, Hortelã e Pimenta Rosa. As notas de coração são Gengibre, Noz-moscada, Jasmim e Iso E Super e as notas de fundo são Incenso, Vetiver, Cedro, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Ládano e Almíscar Branco.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 4 perfumes femininos baratos, poderosos e que fixam muito