Aqui está a misturinha caseira para limpar o box do seu banheiro com APENAS 2 ingredientes

Terminou a limpeza do restante da casa e chegou agora no banheiro e não sabe o que fazer para limpar o seu box? O que acha de apostar em uma dica de misturinha caseira que leva apenas 2 ingredientes?

E além de contar com poucos itens, esta recomendação é super fácil de preparar e aplicar nesta parte da sua casa. Já garantiu papel e caneta para anotar todos os detalhes?

Misturinha para box de banheiro

Lista de itens:

½ xícara de água morna;

½ xícara de amaciante de roupas.

Como aplicar a sua misturinha:

Primeiro, em um balde ou qualquer outro tipo de recipiente você deverá mesclar os seus itens;

Feito isso, com a ajuda de uma esponja, vá aplicando sua misturinha sempre em movimentos circulares;

Agora, você deverá remover o conteúdo com água;

Ao final, basta secar com um pano.

Muito fácil de aplicar esta indicação, não é mesmo?

Lembre-se disso!

Quando falamos de processo de limpeza, é super importante que você se proteja e conte sempre com os recursos adequados. Portanto, recomendamos sempre que higienize os ambientes de sua casa com a ajuda de luvas, principalmente nas oportunidades em que for utilizar produtos químicos ou que juntos possam causar algum tipo de reação.

Lembre-se que em caso de suspeitas você deve procurar um centro médico imediatamente.

