A imagem rara do planeta Netuno captada pela espaçonave Voyager 2 da NASA; registro único e revelador

Com todo esplendor um impressionante, o planeta Netuno, o oitavo a partir do Sol, às vezes é chamado de “o outro planeta azul”.

Como detalhado pela NASA, em uma recente publicação, há séculos cativa os astrônomos com sua tonalidade azul distinta.

A cor azul predominante do planeta é resultado da absorção de luz vermelha e infravermelha pela atmosfera rica em metano de Netuno.

Nuvens que escapam bem acima da atmosfera de metano do planeta geralmente aparecem na cor branca, enquanto as nuvens mais altas tendem a ser visíveis em tons de amarelo-vermelho.

A imagem rara do planeta Netuno captada pela espaçonave Voyager 2 da NASA

Como detalhado pela NASA, esta imagem foi uma das primeiras tiradas por uma nave espacial de Netuno. Capturado pela espaçonave Voyager 2, a primeira (e única) espaçonave a observar o planeta.

Passou sobre o pólo norte de Netuno em 31 de agosto de 1989. A espaçonave levou 12 anos para chegar ao planeta, e Netuno foi o alvo final da Voyager 2 depois de observar Júpiter, Saturno e Urano.

Desde que passou por Netuno, a Voyager 2 continuou sua jornada através da borda do nosso sistema solar e, em 2018, tornou-se a segunda espaçonave a alcançar o espaço interestelar.

Registro único e revelador do planeta Netuno

Como detalhado pela NASA, o horizonte de Netuno como retratado pela espaçonave Voyager 2. Netuno é visível como um crescente azul claro com os dois pontos voltados para baixo no centro da imagem.

Perto do topo do crescente estão nuvens brancas de metano no alto da atmosfera que lembram uma pena ao vento. A porção inferior de Netuno abaixo do horizonte é um azul safira.

Ainda de acordo com as informações, o fundo do registro é o mesmo azul safira à esquerda e desaparece lentamente no preto escuro do espaço à medida que se aproxima da direita da imagem. Confira:

Texto com informações da Agência Espacial Americana