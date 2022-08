WhatsApp faz mudança radical no app e vai proibir ‘prints’ em algumas situações; confira

Após lançar uma recente atualização beta para Android, foi descoberto que o WhatsApp trabalha no bloqueio de capturas de tela para visualização de imagens e vídeos.

A mudança será liberada em uma futura atualização para todos os usuários, como detalhado pelo site Wabetainfo.

WhatsApp faz mudança radical no app e vai proibir ‘prints’ em algumas situações

Como informado, em 9 de agosto de 2022, Mark Zuckerberg anunciou no Facebook três novos recursos de privacidade em uma nova atualização do WhatsApp: lista de participantes anteriores, escolha quem pode ver que você está online e bloqueio de captura de tela.

O recurso é uma técnica para bloquear de capturas de tela para mensagens de visualização única.

A novidade já estava em desenvolvimento no WhatsApp beta para iOS, mas agora há novidades na versão para Android.

Como é possível ver em uma captura do app, o WhatsApp está trabalhando em uma nova tela de apresentação que mostra a nova versão do recurso de visualização uma vez.

Obviamente, o destinatário ainda pode tirar uma foto usando um telefone ou câmera secundária.

Quando o destinatário fizer uma captura de tela, o print será bloqueado automaticamente, mas o remetente não receberá uma notificação sobre a tentativa.

Ainda de acordo com as informações, o novo recurso ainda está em desenvolvimento no WhatsApp beta para Android e será lançado em uma futura atualização do app. Confira a novidade:

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Texto com informações do site Wabetainfo