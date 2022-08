Skincare: 3 dicas para escolher o melhor creme para a área dos olhos

A área dos olhos é ligeiramente mais delicada do que o restante do rosto, sendo necessário uma boa dose de hidratação extra todos os dias. Embora os cremes para os olhos possam ter em sua composição os mesmos ativos que os séruns e hidratantes, como vitamina C, ácido hialurônico, peptídeos e retinol, esses ingredientes precisam ser mais eficazes, devido à maior fragilidade dessa área.

Rachel Nazarian, dermatologista, em entrevista ao site especializado Well and Good, esclarece que “o hidratante não oferece os mesmos benefícios que muitos cremes para os olhos. Como a pele mais próxima dos olhos é muito delicada e propensa a diferentes problemas de envelhecimento e exposição ambiental do que outras partes do rosto e do corpo, justifica o uso de um produto separado para essa área além de um simples hidratante”.

Cremes para os olhos ainda são caros e queremos ter certeza de levar para casa o creme que nos trará o resultado desejado. É por isso que trazemos para você 3 dicas para que você possa investir no creme certo para sua pele. Confira.

Use um creme mais denso à noite

A noite é feita para o descanso. É o período onde todo o nosso corpo restaura suas forças, regenera o que é preciso e se prepara para estar bem no dia seguinte.

O creme para área dos olhos para a noite precisa ser mais denso em sua composição, contendo peptídeos, que estimulam a produção do colágeno, e, o retinol, que favorece a renovação celular e diminui a aparência das linhas mais finas.

Inclua as pálpebras

O correto é estender os movimentos de meia-lua com a ponta dos dedos até a região das pálpebras. Normalmente você aplicaria o creme sob os olhos, mas pode alongar esse movimento para um círculo em forma de lua cheia.

Tenha cuidado ao se aproximar muito dos cílios, ou o produto pode acabar escorregando para os olhos e haver irritação.

Creme diurno deve proteger

Os cremes para os olhos diurnos devem ter ingredientes que ajudem na hidratação, como ácido hialurônico e ceramidas e ingredientes que ajudem a neutralizar os danos dos radicais livres causados pela poluição e estressores diários, como a vitamina .