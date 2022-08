Sinais de que teve uma infância com pais controladores e que isso impactou sua personalidade Foto ilustrativa - Freepik

Embora quando crianças seja importante estabelecer alguns limites, quando ocorre em excesso e há uma postura controladora, isso na verdade se converte em algo nocivo e que pode afetar a personalidade de uma pessoa no futuro.

E é justamente por isso que trouxemos hoje uma lista com sinais de que, possivelmente, foi impactado pelo comportamento de seus pais ou responsáveis. Curioso para saber quais? As informações são do portal Nueva Mujer.

Vícios

É quase que impossível falar sobre posturas controladoras sem citar os vazios emocionais, isso porque tal comportamento justamente resulta nesses “buracos” que buscam ser preenchidos de alguma forma.

E não se limitando apenas ao consumo de drogas ou bebidas, outros vícios também podem ser identificados neste caso, dentre eles: comer sem limites ou o ato de não comer, fazer compras compulsivamente e até mesmo sexo.

Insegurança e dificuldade para tomar decisões

Quando uma criança é submetida a uma criação controladora e autoritária, isso faz com que ela desenvolva diversas inseguranças e chegue até a duvidar de suas capacidades, mesmo que seja, por exemplo, a mais qualificada para algo.

Além disso, justamente por ter tais inseguranças, isso pode se apresentar através da dificuldade em tomar importantes decisões na vida.

Transtornos mentais

Fechando nossa lista, queremos ressaltar que a postura controladora diretamente reflete na baixa autoestima de uma criança, além de gerar uma constante necessidade interna de validação social e emocional.

Através de exemplos como os citados anteriormente é que somam-se fatores mais complexos e que precisam de acompanhamento com um especialista, neste caso, estamos falando dos transtornos mentais como depressão, ansiedade, entre outros.

Alerta importante!

Recordamos que o texto tem a proposta apenas informativa. Se precisa de uma análise específica ou avaliação psicológica, recomendamos que procure um profissional especializado para que analise sua situação e indique as melhores alternativas de cuidados.

