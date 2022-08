Moda: 3 formas de usar sua camisa branca de forma criativa e casual

Peça essencial em qualquer guarda-roupa e que praticamente cai bem em muitas ocasiões, a camisa branca é versátil e pode ser usada com mil combinações. Embora a peça seja tão simples, atemporal e multifacetada, ela pode permanecer no fundo do seu armário se você começar a sentir que suas opções de estilo estão se tornando limitadas.

A clássica camisa branca é sempre bem vinda em looks de verão simples e chiques. Para que você volte com tudo a exibir esse item, selecionamos 3 maravilhosas inspirações.

Camisa branca com jeans azul

Para um look bem informal e básico, experimente combinar sua camisa branca de botões com calças jeans desgastadas e com rasgos. Se preferir você pode deixar a parte da frente da camisa por dentro da calça e a parte de trás mais solta, ou a camisa completamente solta.

Para completar o visual, use sapatos de salto baixo com correia no tornozelo, ou um salto em camurça preto. A bolsa de ombro na cor preta pode tornar o conjunto todo mais elegante, assim como uma bolsa de outra cor.

Look para o escritório

Para esse ambiente, a camisa branca é peça coringa e vai bem com blazer e calça de alfaiataria. Aqui você ainda pode brincar com as cores, elaborando um visual com camisa branca e blazer de linho e calça no tornozelo, os dois em um tom de nude.

Se optar por transmitir um pouco mais de casualidade no trabalho, você pode compor seu look com camisa branca e calça skinny preta, acompanhados com cinto e sandálias de salto.

Com shorts

Em espaços mais casuais e encontros diurnos, uma bela inspiração é usar um short verde-oliva, por exemplo, com sua camisa branca.

Acrescente sandálias de salto em bloco na cor castanha e clutch envelope castanho. Um óculos de sol também pode compor esse look mais versátil.