Maquiagem: Este é o truque de Kim Kardashian para tirar manchas de base das roupas

Como é desconfortável quando acontece de você vestir ou tirar a roupa e acabar manchando de maquiagem a peça! E claro, ainda ter um super trabalho na lavagem, com uso de alguns produtos que depois podem estragar linha e fibra das peças de seu guarda-roupa. E como fazer quando a sua roupa é branca?

Todos nós aprendemos a nos vestir quando criança, mas ninguém nunca nos diz como colocar ou tirar a roupa se estivermos com maquiagem. Uma das opções é se vestir primeiro, mas provavelmente corremos também riscos de sujar. Talvez já tenha manchado uma blusa branca com o corretivo ou com a base de sua make, e provavelmente surtou com a roupa e com o rosto depois.

Kim Kardashian nos revela truques incríveis para tirar manchas de maquiagem nas roupas, após algum acidente. Você não está sozinha: simplesmente dando uma rápida olhada nas roupas nos provadores de lojas, nos deparamos com marcas de maquiagem nas golas de blusas.

Mas não desista de usar a roupa planejada porque acabou sujando com a maquiagem. Kardashian compartilhou uma dica que pode facilitar sua vida.

O post de Kim Kardashian não é novo, mas de tempos em tempos ganha repercussão por ser uma informação muito útil. “Não há nada pior do que estar totalmente pronta e perceber que você tem base em suas roupas”, escreveu ela .

“Para se livrar das manchas de maquiagem, muitas vezes o creme de barbear funciona. Basta aplicar na mancha e depois molhar levemente ou lavar. Se a mancha ainda não sair, você também pode usar uma gota de álcool isopropílico misturado com o barbear creme. A mancha deve sair facilmente”.

O truque tem sido divulgado também nas redes sociais. Veja abaixo.