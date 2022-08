Esses são os 12 PRINCIPAIS sintomas de um AVC

O acidente vascular cerebral (AVC), também chamado de AVE ou conhecido popularmente como derrame, afeta o cérebro e pode surgir rapidamente. De acordo com o site especializado ‘Tua Saúde,’ dependendo da região afetada, a condição mostra sinais diferentes. Contudo, alguns sintomas mais comuns podem ser identificados, sendo eles:

Dor de cabeça intensa e repentina;

Falta de força em um dos lados do corpo, sendo identificada com facilidade no braço ou perna;

Rosto assimétrico, com a boca torta e a sobrancelha caída;

Fala embolada e lenta e voz baixa;

Perda de sensibilidade no corpo;

Dificuldades para permanecer de pé, com o corpo caindo para algum dos lados;

Perda parcial da visão ou visão embaçada;

Dificuldades para segurar objetos e levantar o braço;

Tremores, movimentos incomuns e descontrolados;

Sono;

Confusão mental e perda de memória;

Náuseas e vômitos.

Em algumas pessoas o AVC pode aparecer sem gerar nenhum sintoma visível, sendo detectado somente em exames.

Quem corre maior risco?

As pessoas com maior índice de diagnóstico de AVC são aquelas com pressão alta, excesso de peso e diabetes. Esses pacientes devem consultar o médico regularmente.

O que fazer

Existe um tipo de autoexame chamado de SAMU. Em caso de suspeita de um acidente vascular cerebral, você deve observar:

S - Sorriso: durante o AVC, a boca fica torta;

A - Abraço: é difícil levantar os dois braços;

M - Música: é difícil cantar e a fala fica embolada;

U - Urgente: se a vítima não conseguir realizar essas tarefas, ligue para a ambulância.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar doenças. Em caso de dúvidas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

