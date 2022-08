Esses perfumes femininos da Avon lembram importados

Se você possui um apreço por marcas de perfumes nacionais e ama conhecer fragrâncias inspiradas, o vídeo com perfumes femininos da Avon que parecem perfumes importados feito pela youtuber Alice Yan foi feito especialmente para você. Confira a seguir cinco dessas fragrâncias que apresentam uma ótima qualidade por um bom custo benefício.

Petit Attitude Floret / Lembra J’Adore - Dior

As notas de topo são Pera e Flor de Nectarina. As notas de coração são Notas Florais e Flores Silvestres e as notas de fundo são Almíscar e Gérbera.

Surreal Utopia / Lembra Good Girld - Carolina Herrera

As notas de topo são Cassis, Tangerina e Laranja. As notas de coração são Jasmim, Tuberosa e Heliotrópio e as notas de fundo são Baunilha, Madeira de Âmbar e Sândalo.

Petit Attitude Happy Bug / Lembra Yes I Am - Cacharel

As notas de topo são Cereja, Mandarina Italiana, Cassis e Kiwi. As notas de coração são Vitória Régia, Rosa Damascena, Caramelo, Jasmim e Sal e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar e Sândalo.

Surreal Magic / Lembra Good Girl Légère

As notas de topo são NaturalCalm., Flor de Amêndoa e Bergamota. As notas de coração são Jasmim Sambac, Tuberosa e Ylang Ylang e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha e Sândalo.

HerStory / Lembra La Vie Est Belle - Lancôme

As notas de topo são Pimenta de Bourbon, Flor de Pêssego e Bergamota. As notas de coração são Íris, Rosa e Immortelle e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Benjoim e Vetiver.

