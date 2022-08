Essas são as raças dos cães mais famosos do cinema Imagem: Pixabay

Quem não se lembra dos clássicos Lassie e 101 Dálmatas? Esses cãezinhos adoráveis brilham nas telas dos cinemas e da televisão e você já deve ter se perguntado quais são as raças desses cães e o que o fazem tão inteligentes. Os dálmatas é até meio óbvio, mas para quem não entende muito de cães, ficava em dúvida em saber quais eram as raças da Lassie ou do Beethoven, por exemplo. E se você ainda tem essa dúvida até os dias de hoje, confira a seguir as raças dos cinco cães mais famosos das telinhas.

Lassie - Rough Collie

A Lassie é provavelmente uma das cachorras mais famosas do mundo. Seu seriado fez enorme sucesso no Brasil. Contudo, ela já teve várias interpretes, surgindo pela primeira vez na TV em 1954, segundo o site Web Cachorros. Ela criada pelo britânico Eric Knight em um conto chamado “Lassie Come Home”, de 1938.

Rin Tin Tin - Pastor Alemão

Outro cão famoso que protagonizou diversos filmes e séries é Rin Tin Tin. Sua história é de um pastor alemão resgatado durante a Primeira Guerra Mundial e levado pelos soldados até Los Angeles. Sua fama é tamanha que em 1927 foi considerado o melhor ator do ano.

Beethoven - São Bernardo

O cão que deu origem a um dos nomes mais populares de cãezinhos no Brasil inteiro. Você provavelmente já teve um animal com esse nome ou conhece alguém que teve um Beethoven para chamar de seu, não é mesmo? Isso aconteceu pois o São Bernardo gigante surgiu no cinema nos anos 90, ganhando uma tendo uma franquia para chamar de sua com o primeiro filme lançado em 1992 e o mais recente em 2014.

Marley - Labrador

Quem nunca se emocionou assistindo o filme ‘Marley & Eu’ provavelmente não vai se emocionar com mais nada. Marley é um labrador muito bonito e também muito bagunceiro, sendo o cão-ator mais jovem e famoso dos últimos anos. Seu filme homônimo foi lançado em 2008.

101 Dálmatas

Não foi somente um, mas sim 101 cãezinhos que caíram na graça do público. Na verdade, de acordo com o site de onde essa lista foi retirada, foram precisos quase 200 cães na produção para o cinema. Mesmo sendo tão parecidos, cada cãozinho era mais fofo que outro.

