5 penteados lindos e estilosos com coque para cabelos cacheados que você pode fazer em casa

Quem não ama dicas de penteados com coque, não é mesmo? E se você está buscando sugestões que tenham como foco cabelos cacheados e que possam ser reproduzidas em casa, com certeza vai amar as recomendações que trouxemos hoje.

E para facilitar todo este processo, os penteados da vez são ensinados em tutoriais com dicas que podem ser reproduzidas seguindo alguns passos super simples.

Além do fato de serem executados facilmente, as dicas do dia exigem poucos acessórios para te deixar ainda mais bela. Curioso para aprender?

Lembre-se disso!

Como reforçado sempre, para treinar os penteados você precisará de alguns itens que auxiliam tanto no processo quanto na finalização. Portanto, se tiver, separe:

Grampo;

Elástico de cabelo;

Borrifador;

Escovinha para o baby hair;

Elástico de silicone;

Pente.

Curiosa para conferir os penteados novos? Veja então a seguir os vídeos que foram compartilhados no TikTok. (Caso não consiga vê-los, fique tranquilo e basta que acesse os seguintes links: LINK 1, LINK 2, LINK 3, LINK 4 e LINK 5).

