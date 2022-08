4 perfumes femininos baratos, poderosos e que fixam muito

Uma dos pontos positivos do mundo da perfumaria é a sua variedade. E com essa variedade é possível encontrar perfumes para todos os gostos e bolsos. Muitas pessoas acham que, para um perfume ser bom e potente, ele precisa ser importado e caro, mas isso não é verdade. É possível encontrar perfumes baratos, com excelente fixação e por um bom custo benefício e a youtuber especializada em perfumes, Angélica Martins, mostra isso.

Splendeur Paris - Fiorucci

De acordo com Angélica, o perfume fixa em torno de 12 horas e projeta muito bem. As notas de topo são Bergamota, Mandarina e Pêssego. As notas de coração são Rosa, Cravo-da-Índia e Mimosa e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Âmbar e Almíscar. É inspirado em Coco Madeimoselle, da Chanel.

Blue Seduction - Antonio Banderas

Essa é uma fragrância para quem prefere perfumes mais frescos, sendo ideal para o dia-a-dia. As notas de topo são Melão, Bergamota, Pera e Folha de Violeta. As notas de coração são Peônia, Jasmim, Lírio-do-Vale, Gardênia e Rosa Búlgara e as notas de fundo são Framboesa, Patchouli ou Oriza, Almíscar e Benjoim. Sua fixação fica em torno de seis horas, deixando um rastro aromático refrescante.

Xuxa Meneghel - Jequiti

A fragrância está fora de linha, mas ainda é possível de ser encontrada pela internet. Sua fixação também é alta, chegando até 12 horas. Possui um aroma de limpeza. As notas de topo são Erva-Doce, Hortelã, Bergamota, Toranja e Mandarina. As notas de coração são Jasmim-Manga, Flor de Laranjeira e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Canela, Cedro, Sândalo e Âmbar.

Laguna - Salvador Dali

As notas de topo são Abacaxi, Limão Marroquino, Toranja, Pêssego, Folhas de Gálbano, Ameixa, Mandarina e Framboesa. As notas de coração são Íris italiana, Pau-Rosa, Jasmim, Lírio-do-Vale e Rosa Egípcia e as notas de fundo são Coco, Baunilha, Sândalo de Madagascar, Fava Tonka, Almíscar, Patchouli ou Oriza, Âmbar e Cedro. Seu aroma não agrada todas as pessoas, por isso não é aconselhável comprá-lo no blind.

