Top 5: melhores perfumes femininos dos anos 90

De acordo com a youtuber especializada em perfumes, ‘FlaviAmor’, a década de noventa foi marcada por perfumes florais brancos, compostos por muita tuberosa, gardênia e jasmim, e se você sente saudades desse período, que tal revisitá-lo a partir do olfato? Veja a seguir 5 fragrâncias femininas que marcaram os anos 90.

Eau du Soir - Sisley (1990)

Essa fragrância foi feita exclusivamente para a princesa Diana, mas seu sucesso foi tão grande que a marca resolveu comercializar o perfume, lançando em 1990.

As notas de topo são Toranja e Mandarina. As notas de coração são Musgo de Carvalho, Junípero/Zimbro, Patchouli/Oriza, Pimenta, Íris, Cravo, Rosa, Lilás, Ládano francês, Jasmim, Lírio-do-Vale e Ylang Ylang e as notas de fundo são Almíscar e Âmbar.

Amarige - Givenchy (1991)

Lançado em 1991, seu sucesso se deu a partir da cantora Fergie, que inclusive lançou sua própria fragrância inspirada na Amarige, o Outspoken by Fergie.

As notas de topo são Flor de Laranjeira, Pêssego, Ameixa, Néroli, Pau-Rosa, Mandarina e Violeta. As notas de coração são Tuberosa, Mimosa, Gardênia, Ylang Ylang, Jasmim, Acácia Branca, Cravo, Bagas Vermelhas, Groselha Preta, Cássia, Rosa e Orquídea e as notas de fundo são Sândalo, Baunilha, Notas Amadeiradas, Âmbar, Fava Tonka, Almíscar e Cedro.

Laguna - Salvador Dali (1991)

Entre as fragrâncias nostálgicas mais baratas atualmente está o Laguna. Seu aroma é considerado exótico, por isso não acaba sendo agradável para algumas pessoas.

As notas de topo são Abacaxi, Limão Marroquino, Toranja, Pêssego, Folhas de Gálbano, Ameixa, Mandarina e Framboesa. As notas de coração são Íris italiana, Pau-Rosa, Jasmim, Lírio-do-Vale e Rosa Egípcia e as notas de fundo são Coco, Baunilha, Sândalo de Madagascar, Fava Tonka, Almíscar, Patchouli ou Oriza, Âmbar e Cedro.

Angel - Mugler (1992)

Mugler queria inovar e sair da obviedade de perfumes florais, lançando um perfume que mistura muitos doces e frutas. A fragrância ganhou o FiFi Award Hall Of Fame de 2007.

As notas de topo são Algodão-Doce, Coco, Cassis, Melão, Jasmim, Bergamota, Abacaxi e Mandarina. As notas de coração são Mel, Bagas Vermelhas, Amora, Ameixa, Damasco, Pêssego, Jasmim, Orquídea, Alcarávia, Noz-moscada, Rosa e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Chocolate, Caramelo, Baunilha, Fava Tonka, Âmbar, Almíscar e Sândalo.

Far Away - Avon (1994)

Outra fragrância barata e muito conhecida pelo público brasileiro é a Far Away, da Avon. Sua ideia foi ousada e tinha o objeto de ser uma ‘bomba’ perfumada, que deixava um rastro. Por isso, seu uso é mais indicado para dias frios.

As notas de topo são Coco, Ylang Ylang, Pêssego, Senegambica e Laranja. As notas de coração são Jasmim, Gardênia, Violeta, Frésia, Osmanthus e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Âmbar e Almíscar.

