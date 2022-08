Relacionamento: 3 formas de descobrir se você realmente está apaixonado por alguém

Ah... a oxitocina. Como distinguir este hormônio do amor causador de tantos sentimentos intensos? Chegou a hora de avaliar suas sensações e descobrir se você realmente se encontra apaixonado, de fato, por alguém.

Quando o interesse por determinada pessoa começa a surgir, é completamente comum se questionar se aquilo se trata de amor – ou apenas algo confuso ou passageiro. Nessas horas, é importante saber diferenciar os sentimentos para, então, tomar determinada atitude.

Lembre-se que você deverá dobrar sua atenção nestes casos, pois a forma como você irá reagir poderá envolver responsabilidade afetiva e não queremos que ninguém saia machucado dessa história, combinado? Baseado no portal Nueva Mujer, confira alguns caminhos para te direcionar.

1 – Amor ou desejo?

Segundo a psiquiatra Judith Orloff para o Huffington Post, “o desejo faz você querer dormir com alguém”, além do sexo, também faz com que você fique emocionalmente conectado.

“O amor implica querer passar tempo com seu parceiro e ouvir suas necessidades e sentimentos para se sentir unido. Também envolve mostrar interesse em conhecer os amigos”, afirma a psiquiatra.

Quando se trata de paixão, as conversas íntimas e relações sólidas não são muito exploradas. O amor vai muito mais além disso, então preste atenção nestes sinais que farão total diferença.

2 – Somente o tempo irá dizer

As experiências ao longo do tempo será capaz de revelar se há amor de verdade além do exterior. No início, é comum ter o interesse despertado apenas pela aparência e características positivas do ‘crush’.

Contudo, as idealizações caem por terra com o passar do tempo e ambos irão descobrir se tudo aquilo era amor – ou apenas paixão momentânea.

3 – Crescente na vulnerabilidade

De acordo com a psiquiatra, o amor é um risco aterrorizante em um nível emocional. Ele constrói uma relação sólida que te deixa mais vulnerável para confiar seus medos e esperanças ao seu parceiro.

Sendo assim, se sentirá mais livre para compartilhar histórias de vergonha, orgulho, decepções e outros detalhes que revelarão sua verdadeira face. Verifique todos esses pontos para ter certeza se realmente está apaixonado por alguém.