Receita caseira de dadinho de tapioca assado que te deixará lambendo os dedos

Quem não ama um delicioso dadinho de tapioca, não é mesmo? E se você também gosta desta opção saborosa, com certeza vai amar a dica de receita que trouxemos nesta oportunidade e que você poderá fazer em casa.

Com apenas 5 ingredientes, você garantirá uma alternativa maravilhosa para comer a qualquer hora do dia. Separe já seu papel e caneta para anotar os detalhes que deixaremos a seguir. As informações são do portal Tudo Receitas.

Dadinho de tapioca - Receita

Lista de ingredientes:

300g de queijo ralado;

Pimenta-do-reino (a gosto);

250g de tapioca granulada;

Sal (a gosto).

500ml de leite.

Modo de preparo da receita:

Primeiro, você deverá colocar o leite para o ferver, temperando com o sal e a pimenta;

Quando notar que já estiver fervendo, acrescente a tapioca mexendo bem para hidratar;

Então, ao notar que formou uma espécie de pasta consistente, você deve desligar o fogo;

Feito isso, adicione o queijo, mexendo rápido para misturar;

Agora, você deverá distribuir a sua massa por uma forma untada com óleo ou margarina. Não esqueça de alisá-la com uma espátula;

Logo após, cubra com plástico filme, fazendo alguns pequenos furos na parte superior;

O próximo passo será levar à geladeira e deixar descansando entre 2 e 3 horas;

Depois desse período, corte sua massa em pequenos quadradinhos e distribua em uma forma com papel manteiga;

Então, leve ao forno para assar a uma temperatura de 200ºC até dourarem;

Bom apetite!

