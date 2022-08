Pesquisa reforça tese de que continentes da Terra foram formados por meteoros gigantes

Novos dados apresentados por cientistas da Curtin University, na Austrália, trouxeram à tona novamente o debate sobre como foram formados os continentes do planeta Terra.

Os estudos apresentados apoiam a teoria de que os continentes foram formados em locais de impactos de meteoros gigantes, que eram muito comuns no início da formação do sistema solar, há cerca de 4,5 bilhões de anos.

“Ao examinar minúsculos cristais do mineral zircão em rochas do cráton de Pilbara, na Austrália Ocidental, que representa o remanescente mais bem preservado da crosta antiga da Terra, encontramos evidências desses impactos de meteoritos gigantes”, disse Tim Johnson, geólogo da Universidade da Austrália e principal autor da nova pesquisa.

Os resultados da pesquisa representam a primeira forte evidência que apoiar essa hipótese.

O trabalho do Johnson e sua equipe analisou 26 amostras contendo fragmentos de zircão, com idade entre 3,6 e 2,9 bilhões de anos, em especial os isótopos de oxigênio que tinham 10 nêutrons e 8 nêutrons. Esses isótopos ajudam a determinar a temperatura da rocha no momento em que foram formadas. Assim, os cientistas encontraram três etapas na formação do Cráton de Pilbara.

Os crátons são formados por impactos imensos de meteoros capazes de gerar calor suficiente para fundir as rochas, por isso essas regiões são geralmente duas vezes mais grossas que a litosfera que circunda o continente.

“Estudar a composição dos isótopos de oxigênio nesses cristais de zircão revelou um processo ‘de cima para baixo’ que começa com o derretimento da rocha próximo à superfície e progride mais fundo, consistente com o efeito geológico dos impactos de meteoritos gigantes”, assegurou.

A pesquisa sobre a formação dos continentes, segundo o pesquisador, pode ajudar a determinar como as formas de vida e os minerais valiosos foram dispersos pelo planeta. (Com publimetro.cl)