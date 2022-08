Penteados rápidos e fáceis para cabelos cacheados que você pode aprender com tutoriais

Quer inovar com seus penteados, mas está sem ideia do que fazer? Se disse sim para esta pergunta, separe os próximos minutos para aprender algumas dicas que são ensinadas em tutoriais.

Com foco em cabelos cacheados, os vídeos com dicas que você com certeza vai amar foram compartilhados no TikTok.

E além de ajudar a dar uma inovada nos fios sem precisar fazer algo mais radical como cortar ou pintar, as dicas são ideais para quando você quer algo fácil e rápido de reproduzir, contando com apenas alguns acessórios.

E já que falamos em reproduzir…

Se está pensando em treinar as sugestões enquanto assiste aos vídeos, recomendamos contar com alguns itens essenciais para a execução e finalização das dicas. Visto isso, se tiver, garanta:

Grampo;

Gel;

Borrifador;

Elástico de cabelo;

Escovinha para o baby hair;

Pente;

Elástico de silicone.

Sem mais delongas, veja a seguir os tutoriais do dia. (Se não conseguir visualizá-los, não se preocupe e basta que acesse os seguintes links: LINK 1, LINK 2, LINK 3, LINK 4 e LINK 5).

5 penteados lindos e estilosos com presilhas para cabelos cacheados; com tutoriais

Penteados: 5 dicas para cabelos cacheados se você quer estar linda e estilosa em uma festa

