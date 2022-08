Os signos que podem criar barreiras para os próprios sentimentos

Alguns signos do zodíaco podem criar barreiras e escondem até de si mesmos os próprios sentimentos. Infelizmente, isso pode acabar afastando pessoas importantes ou oportunidades valiosas em suas vidas.

Confira quais são:

Áries

Por mais que seja muito alinhado com as suas vontades, nem sempre o ariano consegue acessar facilmente os seus sentimentos mais profundos. Ele está sempre vivendo o que é material, sendo presente e rápido em suas decisões, experiências e realidades. Infelizmente, não olhar para dentro pode fazer com que ele se torne menos perceptivo e tenha certa facilidade em distanciar aqueles que estão preocupados com o que cada um leva no peito.

Gêmeos

O geminiano é um dos signos que quando descobre seu poder para curar algumas emoções e sentimentos, consegue fazê-lo da melhor maneira. No entanto, o caminho é longo e ele pode evitar olhar para aquilo que sente por medo de lidar com algo que o machuque de alguma forma. Essas barreiras acabam afastando pessoas que desejam se aprofundar ao conhecê-lo, mas de alguma forma o assustam apenas por este tipo de intensidade na conexão.

Câncer

O canceriano tem a capacidade de se adaptar a situações difíceis e usar muita força interior para superar adversidades da vida. No entanto, isso não é alcançado de um dia para o outro e algumas vezes ele pode nutrir traumas de mágoas antigas. As barreiras que são criadas protegem seus sentimentos e também os afastam dele, o que o leva a se assustar e afastar com a sabotagem de si mesmo conexões com pessoas que despertam sua vontade de recuperar as conexões que tinham antes.

Capricórnio

O capricorniano pode estar tão focado naquilo que é tradicional e acontece no mundo externo que acaba não olhando para dentro do próprio coração. Quando se permite fechar em barreiras que ele mesmo criou, se assusta com aqueles que mostram os sentimentos, pois isso os retira da zona de conforto. É importante que exista cura de ressentimentos e dores para que os muros sejam derrubados e eles assumam o desafio de amar de novo.

