Noivos com 47 anos de diferença de idade vão se casar; homem é mais novo que os netos da sua futura esposa

O casal Kathi Jenkins, de 74 anos, e Devaughn Aubrey, de 27, moradores dos Texas, Estados Unidos, se conheceram em um site de encontros casuais e disseram que estão determinados a provar que o amor não tem limite de idade. Segundo o The Mirror, eles têm uma diferença de 47 anos e o homem é mais novo que alguns dos netos da senhora.

Juntos a mais de um ano, os noivos disseram que agora estão prontos para se casar. “Nos conhecemos online e nenhum de nós estava procurando por um relacionamento sério. Eu tropecei na foto do seio dela. Eu li o perfil e mandei uma mensagem para ela na esperança de uma resposta, ela também estava online e respondeu de volta”, diz o rapaz.

LEIA TAMBÉM: Casal com 40 anos de diferença comemora o seu 17º aniversário de casamento

Com um início de conversa ‘picante’ o casal manteve mensagens por quatro meses antes de se conhecerem, até que decidiram se encontrar. “Quando cheguei à casa dela, ela já estava me esperando e me dirigi para o quarto dela. Ela parecia muito mais bonita do que suas fotos e cheirava muito bem”, diz Devaughn. Porém, o homem nunca havia dito sua altura para Kathi, que gostava de homens altos e ele tinha ‘somente’ 1 metro e 70 centímetros de altura. Por isso, o primeiro comentário dela foi “você é mais baixo do que eu pensava”.

Mesmo com o comentário, a senhora não ficou brava e eles continuaram se encontrando toda semana, até que ela o convidou para o ‘Dia de Ação de Graças’ e foi quando o relacionamento se oficializou. A aposentada tem no total quatro filhos, 13 netos, 36 bisnetos e um tataraneto.

“Acho que gosto da idade dela porque gosto de mulheres mais velhas, independentemente de ela precisar de um andador e outras coisas. Nunca me incomodei com isso”, comenta Aubrey, que se casou aos 24 anos, mas se divorciou em 2021, pouco antes de conhecer sua nova futura esposa.

Diferença de idade choca as pessoas

O rapaz disse que algumas pessoas acham que ele está com ela somente pelo dinheiro. “Por causa da nossa diferença de idade, às vezes as pessoas assumem que Kathi é rica e que eu quero todo o dinheiro dela, o que não é o caso [...] Algumas pessoas dizem que é inapropriado, mas é o certo para nós”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Verdades que ninguém te diz sobre homens e sexo

⋅ Relacionamento: 3 formas de descobrir se você realmente está apaixonado por alguém

⋅ 10 dicas para ter o melhor divórcio