Contagem regressiva: foguete da missão Artemis I chega a espaçoporto

Considerada a primeira etapa da nova fase da exploração espacial, a missão Artemis I chegou na manhã desta quinta-feira (18) à reta final. O foguete Space Launch System (SLS), que levará a espaçonave Orion no mais extenso voo elíptico já realizado pela órbita lunar, chegou à base de lançamento do complexo 39B, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

Nos próximos dias, engenheiros e técnicos farão a configuração dos sistemas de lançamento, que está marcado para as 8h33 do dia 29 de agosto, com uma janela de lançamento de até 2 horas, informou a agência aeroespacial norte-americana Nasa em nota publicada nesta quinta-feira.

Amanhã, sexta-feira (19), a Nasa anunciará as potenciais áreas de aterrissagem da terceira fase da missão Artemis, a Artemis III, que será concretizada apenas em 2025 e será a primeira vez que o homem voltará a Lua desde a missão Apollo 17, em 1972.

Os critérios para a escolha exata do local de aterrissagem serão baseados na qualidade da comunicação para o local, as condições de iluminação e a capacidade de cumprir os objetivos científicos estabelecidos para a missão. A Nasa se propôs a discutir prós e contras de cada uma das áreas avaliadas com a comunidade científica nos próximos meses e manter abertas linhas de sugestão e diálogo em relação às missões Artemis.

BAGAGEM

Embora não vá levar nenhum astronauta para a lua, a primeira missão do projeto Artemis levará ao espaço 120 quilos de quinquilharias para o espaço, entre outros itens, uma Alexa, da Amazon, manequins, brinquedos e outras coisas.

Fará parte da bagagem do foguete o disco de ouro da sonda Voyager e o microchip do rover Perseverance, uma tradição que começou na Nasa em 1960.

