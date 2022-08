Coisas que você possivelmente não escutou na infância e que aumentariam sua autoestima

Sabemos que a autoestima é uma avaliação subjetiva desenvolvida constantemente ao longo da vida. E quando nos aprofundamos ainda mais nesta ideia, discursos escutados ainda na infância são peças-chaves neste processo e que terão importantes impactos futuros na forma como uma pessoa conduz sua vida e até mesmo em sua personalidade.

Pensando nisso, queremos convidá-lo a conhecer algumas frases que a maioria deveria ter escutado ainda quando criança e que contribuem positivamente para aumentar a autoestima de uma pessoa.

“Você é forte e autossuficiente”

Sobre a primeira frase, não tem o objetivo de desenvolver uma personalidade egocêntrica, mas fazer com que a pessoa entenda que não precisa de uma validação externa para construir suas ideias de mundo e aquilo que é.

É necessário auxiliar as crianças para que tenham confiança naquilo que acreditam, o que terá, possivelmente, resultados positivos no futuro.

Frases que escutou na infância e que afetaram sua personalidade e te deixaram com baixa autoestima

“Não é uma competição”

É inevitável que em algum momento da vida passemos por algum tipo de competição, seja por uma vaga de emprego, na universidade, etc. Contudo, é importante desde pequeno que as crianças entendam que a jornada desenvolvida por cada um não precisa necessariamente ser de competição.

Entender que somos diferentes e que cada um é especial por suas características pessoais é uma das peças-chaves para desenvolver uma boa autoestima nos pequenos. O mesmo se aplica à idade da adolescência em que há um enorme número de dúvidas e que este grupo é bombardeado por imagens reproduzidas nas redes.

“Está tudo bem falar disso”

Embora que por medo, receio ou qualquer outro motivo as crianças criem às vezes algum bloqueio, é importante que entendam que podem e devem compartilhar aquilo que estão sentindo.

Tal iniciativa é crucial porque não só faz com que se sintam acolhidas como também ajuda na saúde mental que está diretamente ligada à autoestima.

Sinais de que não recebeu amor suficiente na infância e que isso afetou sua personalidade

Informação importante!

Recomendamos sempre que passe por avaliação com um especialista para que assim entenda melhor seus sentimentos e encontre as alternativas mais adequadas de cuidados com a sua saúde mental.

É importante ressaltar que por vezes comportamentos e discursos adotados por pais e responsáveis fazem parte de ciclos que nunca foram rompidos. Por isso, é necessário entender como quebrá-los e cuidar de si mesmo e de sua autoestima.

Com Nueva Mujer.

