Cidades se unem contra crise climática e assinam acordo para se tornarem veganas

Celebridades, políticos, empresas e até mesmo cidades se uniram em torno de um compromisso: reduzir o impacto que a dieta humana causa no meio ambiente. Parece vago, mas o Tratado de Base Vegetal traz pontos bem específicos a serem seguidos - e o principal deles é ampliar o público adepto ao veganismo.

A cidade de Haywards Heath, ao sul do Reino Unido, é uma das que aderiu ao acordo. Com a assinatura, ela pretende tornar seus estabelecimentos públicos veganos: escolas e hospitais oferecerão apenas refeições à base de plantas para alunos e pacientes.

Importante ressaltar que a população não é forçada a se tornar vegana, mas conscientizada sobre os impactos dos alimentos de origem animal.

Por outro lado, para aderir ao acordo é necessário seguir regras como estabelecer políticas públicas de subsídio de frutas, legumes e verduras, proibir de exportação de animais vivos, impedir que novas terras sejam convertidas em pasto e educar a população a reduzir suas emissões de gás carbônico (CO2).

Para especialistas, essa é uma forma importante de lutar contra a crise climática.

“A crise climática não é mais uma ameaça futura distante, mas uma crise existencial que está sobre nós em 2022. O sudeste da Inglaterra sofreu as mais altas temperaturas de verão da história e as propriedades das pessoas foram destruídas por incêndios e inundações”, disse o conselheiro da cidade de Haywards Heath, Richard Nicholson, em entrevista ao portal Metro UK.

“Não podemos esperar somente pelo governo - todos devemos agir imediatamente. Mudar para uma dieta baseada em plantas é a coisa mais impactante que qualquer indivíduo pode fazer para ajudar a resolver a grave situação que enfrentamos”, completa.

O Conselho Municipal da cidade lançou um projeto para premiar empresas e escolar que abandonarem a carne e reduzirem o desperdício de alimentos.

Haywards Heath tem uma população de 34 mil habitantes e se tornou a primeira cidade da Europa a assinar o Tratado de Base Vegetal. Ao redor do mundo, são 18 cidades que já assinaram o acordo. Confira a lista:

Rosário (Argentina)

Buenos Aires (Argentina)

Boyton Beach (EUA)

Bhuj (Índia)

Bhujpur (Índia)

Jabalpur (Índia)

Nagpur (Índia)

Amravati (Índia)

Thane (Índia)

Vadodara (Índia)

Ahmedabad (Índia)

Bahvnagar (Índia)

Mundra (Índia)

Jamnagar (Índia)

Rajkot (Índia)

Sonipat (Índia)

Gandhinagar (Índia)

Haywards Heath (Reino Unido)

Entre as centenas de empresas signatárias, é possível encontrar na lista as brasileiras Beleaf e Portal Vegano. Já entre as celebridades que assinaram o acordo estão nomes como o cantor Paul McCartney e os atores Paul Wesley (”The Vampire Diaries”), Rooney Mara (”Carol”), Joaquin Phoenix (”Coringa”) e Evanna Lynch (”Harry Potter e a Ordem da Fênix”).

