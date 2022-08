Atenção! Esses são os 10 principais sintomas de infarto

Os sintomas de infarto ocorrem quando existe o bloqueio de um vaso sanguíneo do coração, que podem surgir devido ao aparecimento de placas de gordura ou coágulo, impedindo a passagem de sangue e ocasionando a morte de células musculares do órgão.

De acordo com o site Tua Saúde, os sintomas da condição podem variar dependendo do individuo, seja jovens mulheres e idosos, variando entre não apresentar nenhum, poucos ou até mesmo sinais diferentes do comum, como dor no estômago.

Principais sintomas

Preste atenção e busque ajuda médica se você apresentar algum desses sintomas:

Dor, desconforto no peito ao apertar ou queimação e sensação de peso;

Dor no peito irradiando para o ombro, pescoço, mandíbula e braço do lado esquerdo;

Sensação de desconforto e queimação no estômago mesmo não se alimento ou se alimentando normalmente;

Dor nas costas, braços, mandíbula e abdômen;

Desmaio;

Cansaço;

Náusea;

Coração acelerado;

Palidez e suor frio;

Dificuldade para respirar ou respiração rápida.

As mulheres também costumam apresentar sintomas específicos, como pontada no peito que piora com a respiração, falta de ar e indigestão. Sinais como dor nas costas, braço, pescoço ou mandíbula, náusea, vômitos, e sensação de medo ocorrem com mais frequência nas mulheres.

Os jovens correm mais riscos de ter um infarto fulminante, já que a dor no peito, um dos sintomas, pode surgir em um intervalo menor antes do aparecimento da condição. Por sua vez, os idosos podem apresentar um infarto silencioso, com poucos sintomas e alguns diferentes, como sonolência ou confusão repentina.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar nenhuma doença. Caso apresente os sintomas ou tenha dúvidas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

